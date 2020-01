M-Sport: Mit größtem Motor-Update seit 2017 zurück in die Siegerstraße?

M-Sport wird im Laufe der Saison 2020 der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) einen deutlich überarbeiteten Motor für den Ford Fiesta WRC einsetzen und hofft mit diesem Upgrade wieder um Siege zu kämpfen. Laut Teambesitzer Malcolm Wilson wird es das größte Upgrade seit Einführung der aktuellen Autos im Jahr 2017 sein.

"Das ist die größte Veränderung am Motor, seit wir mit diesem Auto arbeiten", so Wilson gegenüber 'Motorsport-Total.com'. "Es ist ein großer Schritt. Und wie man sich denken kann, haben wir dabei eng mit Ford zusammengearbeitet. Wir werden mehr Leistung und Drehmoment haben, und die Fahrbarkeit wird besser sein. Es wird wie gesagt ein gewaltiger Unterschied sein."

M-Sport hofft, dass der neue Motor bis zum vierten Saisonlauf Ende April in Argentinien einsatzbereit sein wird. Mit dem verbesserten Triebwerk will das Team nach der sieglosen Saison 2019 wieder um die Spitzenposition kämpfen.

"Wenn wir den erst einmal haben, sehe ich keinen Grund, warum wir bei allen verbleibenden Läufen nicht um Siege kämpfen sollten", sagt Wilson. Einzelsiege sind das dabei das vorrangige Ziel des Ford-Teams.

"Wir werden nicht bei allen Läufen drei Autos einsetzen und daher nicht um den Herstellertitel kämpfen können, aber es gibt einige Rallyes, bei denen wir gewinnen wollen", sagt Wilson. M-Sport wird 2020 bei allen WRC-Läufen mit den beiden Finnen Esapekka Lappi und Teemu Suninen antreten, bei neun der 13 WM-Rallyes wird zudem ein drittes Auto für den Briten Gus Greensmith eingesetzt.

In der Saison waren ein zweiter Platz von Suninen und zwei dritte Plätze vom zu Toyota abgewanderten Elfyn Evans die besten Resultate von M-Sport. In den Jahren 2017 und 2018 hatte der Ford Fiesta WRC in den Händen von Evans, Sebastien Ogier und Ott Tänak insgesamt neun Rallyes gewonnen. Außerdem wurde Ogier 2017 und 2018 Fahrerweltmeister, 2017 gewann M-Sport zudem den Herstellertitel.

Weitere Co-Autoren: Jack Benyon. Mit Bildmaterial von LAT.