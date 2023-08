Nach starker Premiere: Teemu Suninen startet auch in Chile für Hyundai

Das Hyundai-Werksteam hat bekannt gegeben, dass Teemu Suninen auch beim elften Saisonlauf der Rallye-Weltmeisterschaft in Chile im Werkscockpit des Hyundai i20 N Rallye1 sitzen wird. Der Finne war zuletzt in Estland und Finnland am Start und füllte damit den Platz von Craig Breen, der bei Testfahrten im April tödlich verunglückt war.

Suninen beeindruckte bei beiden Einsätzen auf schnellen Schotterprüfungen und wurde in Estland Fünfter, bevor er bei seinem Heimrennen in Finnland einen vierten Platz belegte. Dennoch war die Zukunft des 29-Jährigen zunächst unklar, denn beim nächsten WM-Lauf in Griechenland ist das dritte Werkscockpit bereits vergeben: Routinier Dani Sordo wird für Hyundai bei der Akropolis-Rallye starten.

Nach seinem vierten Platz in Finnland erklärte Suninen, dass er mit den Fortschritten zufrieden sei, zumal der Finne zuvor noch nie in einem Rally1-Auto mit Hybridantrieb gefahren war. "Ja, es läuft gut", freut sich Suninen. "Ich habe das Gefühl, dass ich ein ziemlich hohes Tempo fahren kann, aber mir fehlt noch etwas."

Cockpit beim Finale noch frei

"Wir müssen einfach daran arbeiten, und ich denke, es [der Speed] wird kommen", so der Finne. "Ich denke, jeder, der zu diesem Zeitpunkt der Saison in dieses Auto gestiegen wäre, hätte P4 und P5 geholt, also würde ich sagen, dass dies recht gute Ergebnisse sind."

Auch Hyundai-Teamchef Cyril Abiteboul war davon beeindruckt, wie sich Suninen seit seiner Beförderung vom Rally2-Auto in die höchste Rallye-Klasse entwickelt hat. "Teemu hatte ein paar sehr starke Momente während des Finnland-Wochenendes", sagt Abiteboul. "Es ist ein bisschen frustrierend, dass er nicht auf dem Podium stand, aber das bei der zweiten Rallye zu erreichen, ist ein Zeichen für unseren gemeinsamen Ehrgeiz."

Suninen hat gute Chancen auf einen festen Platz im Hyundai-Werksteam Foto: Hyundai Motorsport

Allerdings hat Hyundai hat noch nicht bekannt gegeben, wer das dritte Auto bei den letzten WM-Läufen, der neuen Zentral-Europa-Rallye (26.-29. Oktober) und dem Finale in Japan (16.-19. November), fahren wird. Bei einem Test in dieser Woche haben sich die Südkoreaner auf die Akropolis-Rallye, die im September in Griechenland stattfindet, vorbereitet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.