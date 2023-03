Nächster Einsatz steht fest: Sebastien Ogier sitzt in Kroatien wieder im Toyota

Audio-Player laden

Sebastien Ogier hat bekannt gegeben, dass er den nächsten Lauf zur Rallye-WM 2023 in Kroatien mit Toyota bestreiten wird. Der achtfache Weltmeister führt die WM-Wertung nach seinem Rekordsieg am vergangenen Wochenende in Mexiko an.

Der Erfolg in Mexiko folgte auf den Rekordsieg in Monte Carlo beim Saisonauftakt im Januar. Mit diesen beiden Siegen führt der Teilzeitpilot die WM-Wertung nun mit drei Punkten Vorsprung auf Thierry Neuville an, obwohl er erst zwei der drei Saisonrennen 2023 bestritten hat.

Ogiers Pläne für 2023, die über die Rallye Mexiko hinausgehen, sind noch nicht offiziell bestätigt, aber es wird erwartet, dass der 39-Jährige wie schon 2022 bis zu sieben Rallyes bestreiten wird. Nach der Zielankunft in Mexiko verriet Ogier jedoch, dass er an der Rallye Kroatien teilnehmen wird, die vom 20. bis 23. April den vierten Lauf zur Rallye-WM 2023 bildet.

Ogier verriet später, dass diese Pläne eine Rolle dabei spielten, die Powerstage in Mexiko zu gewinnen, um sicherzustellen, dass er mit der bestmöglichen Straßenposition in die Asphalt-Rallye startet. "Das war einer der Gründe, warum ich auf der Powerstage punkten wollte, denn vor der Etappe lagen wir in der Meisterschaft alle extrem eng beieinander", sagte Ogier.

Sebastien Ogier: Vollgas auf der Powerstage war Taktik

2021 hatte er den ersten WM-Lauf in Kroatien gewonnen. "Da ich wusste, dass ich in Kroatien fahren würde, machte es Sinn, wieder die beste Startposition zu haben - ein weiterer Grund, in der Powerstage Punkte zu holen."

Mit Blick auf seinen Rekordsieg in Mexiko, der zu den Triumphen von 2013 bis 2015 und von 2018 bis 2020 hinzukommt, fügt Ogier hinzu: "Es fühlt sich großartig an. Es ist immer schwierig in diesem Moment, denn die Rennen sind immer so intensiv und dann überquerst du die Ziellinie und alles verschwimmt ein wenig, weil du so erschöpft bist. Ich freue mich sehr für das Team."

"Wir sind mit dem klaren Ziel hierher gekommen, diese Rallye zu gewinnen, und wir hatten ein fehlerfreies Wochenende mit einem großartigen Tempo und einem großartigen Management, als es darauf ankam. Ich kann zufrieden sein und habe auf der Powerstage sogar die maximale Punktzahl geholt. Mehr kann ich mir nicht wünschen."

Mit Bildmaterial von Toyota Gazoo Racing.