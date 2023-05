Neuer Technikchef: Hyundai verpflichtet ehemaligen F1-Techniker

Hyundai Motorsport hat die Verpflichtung von Francois-Xavier Demaison als neuem Technikchef für das Werksprogramm in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) bekanntgegeben.

Für "FX" Demaison, dessen Arbeitsbeginn bei Hyundai der 1. Juni sein wird, markiert der Schritt eine Rückkehr in die Rallye-WM. Dort war der Franzose in der Vergangenheit unter anderem für Peugeot, Citroen und Volkswagen tätig. In seiner Rolle als Technikchef bei Volkswagen war er an vier aufeinanderfolgenden WM-Titeln (2013 bis 2016 mit Sebastien Ogier) beteiligt.

Zuletzt arbeitete Demaison aber abseits der Rallye-Szene, nämlich als Technikchef für das Formel-1-Team Williams. Dieses hat er Ende 2022 verlassen. Nun kehrt er in sein ursprüngliches Arbeitsumfeld zurück, nämlich die Rallye-WM, zurück.

Zusätzlich zu seinen Aufgaben als Technikchef, die neben der WRC auch das Kundensportprogramm und das Thema Elektromotorsport umfassen, wird Demaison bei zusammen mit Hyundai-Motorsportchef Sean Kim und Hyundai-Teamchef Cyril Abiteboul die Zukunftsstrategie für das gesamte Motorsportprogramm der Marke festlegen.

Abiteboul, der ebenfalls aus der Formel 1 zu Hyundai gekommen ist, erklärt: "Nachdem ich mir einige Zeit genommen habe, um mich mit dem Unternehmen und seinen Aktivitäten vertraut zu machen, wurde mir klar, dass wir eine einheitliche Präsenz innerhalb unserer technischen Abteilungen brauchen. Francois-Xavier als Technikchef an Bord zu haben, ist eine unglaublich aufregende Gelegenheit, die Motorsportprogramme von Hyundai zu verstärken und auszubauen."

"Er weiß, was es braucht, um im Motorsport nicht nur zu gewinnen, sondern auch zu dominieren. Genau diese Erfahrung brauchen wir, um unsere Anstrengungen zu kanalisieren und in den kommenden Jahren WM-Titel zu gewinnen", so Abiteboul über Demaison.

Nach Cyril Abiteboul (Foto) ist Demaison der zweite F1-Fang, den Hyundai tätigt Foto: Motorsport Images

Demaison selber lässt wissen: "Ich freue mich außerordentlich, diese neue Rolle bei Hyundai Motorsport zu beginnen. Es ist offensichtlich, dass Hyundai in der Welt des Motorsports großes Potenzial hat, sowohl was die bestehenden Programme betrifft als auch was zukünftige Initiativen, insbesondere im Elektromotorsport, betrifft."

"Meine Aufgabe ist es, die Fähigkeiten von Hyundai Motorsport auszubauen, sodass wir weltweit zu den Besten gehören. Diese Herausforderung spornt mich an und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, die in der WRC und ihren Kundensportprogrammen bereits Großartiges geleistet haben", so der neue Hyundai-Technikchef.

Mit seinem aktuellen Werksprogramm ist Hyundai in der Rallye-Weltmeisterschaft seit 2004 am Start. Die bisher größten Erfolge sind der zweimalige Gewinn des Herstellertitels (2019 und 2020). Auf den Gewinn eines Fahrertitels wartet man noch. Thierry Neuville wurde mit Hyundai nicht weniger als fünfmal Vizeweltmeister. Im vergangenen Jahr wurde Ott Tänak mit Hyundai ebenfalls WM-Zweiter.

