Neuer Termin und neuer Servicepark für die Rallye Zentraleuropa 2024

Die Rallye Zentraleuropa, vorletzter Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024, wird an einem anderen Termin als ursprünglich geplant ausgetragen. Vorbehaltlich der Zustimmung des Motorsport-Weltrats des Automobil-Weltverbandes FIA und der ADAC-Gremien wird die Drei-Länder-Rallye in Deutschland, Österreich und der Tschechischen Republik vom 17. bis 20. Oktober und damit zwei Wochen früher als ursprünglich geplant ausgetragen.

Aus organisatorischen Gründen muss auf die Durchführung der zweiten Auflage der Rallye am ursprünglich geplanten Allerheiligen-Wochenende verzichtet werden. Da die im vergangenen Jahr als Servicepark genutzte Dreiländerhalle in Passau für den neuen Zeitraum bereits langfristig durch andere Veranstaltungen belegt ist, musste sich das Organisationsteam nach einer Alternative mit entsprechend großen Flächen umsehen.

Fündig wurde man im niederbayerischen Bad Griesbach. Der Servicepark schlägt seine Zelte auf dem Gelände eines der größten bayerischen Volksfeste im Ortsteil Karpfham auf und damit wieder dort, wo bis 2017 die 3-Städte-Rallye im Rahmen der Deutschen Rallye-Meisterschaft zu Hause war. Die Rallye-Leitstelle und das Medienzentrum werden in den benachbarten Hotels Maximilian und König Ludwig untergebracht.

"Nach sehr konstruktiven Gesprächen mit der Politik und den Festveranstaltern freuen wir uns sehr, dass wir diese Lösung für 2024 gefunden haben", heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren.

"Wir bedanken uns auch bei der Stadt Passau für die außerordentliche Unterstützung und freuen uns, die Dreiflüssestadt auch in diesem Jahr als Zielort der Rallye einbinden zu können. Unser Dank gilt auch dem Landkreis Passau und der Stadt Bad Griesbach. Die gesamte Region zieht hier für die Rallye an einem Strang."

Unverändert bleibt die geplante Streckenführung, die der ADAC gemeinsam mit seinen Partnern in Österreich (AMF) und dem tschechischen Automobilclub (ACR) auf die Beine gestellt hat. Nach derzeitigem Planungsstand beginnt die Rallye am Donnerstag, 17. Oktober, mit der Startzeremonie und der ersten Wertungsprüfung in Prag. Tags darauf wird in der traditionsreichen Rallye-Region Sumava/Krumau an der Moldau gefahren.

Am Samstag und Sonntag stehen Wertungsprüfungen in den niederbayerischen Landkreisen Freyung-Grafenau im Bayerischen Wald und Passau auf dem Programm, die sich mit Strecken im oberösterreichischen Mühl- und Innviertel abwechseln. Die Siegerehrung findet wieder auf dem Rathausplatz in Passau vor der Kulisse des Oberhauses statt.

