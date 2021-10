Neunmaliger WRC-Meister Sebastien Loeb testet M-Sports Ford Puma

M-Sport hat sich für seinen Rally1-Test in Spanien den neunmaligen Rallye-Weltmeister Sebastien Loeb unter den Nagel gerissen. Der Franzose wird den Ford Puma ausprobieren, der im Jahr 2022 in der Rallye-WM (WRC) debütieren wird. Loeb wird das neue Hybridauto auf den Asphaltstrecken in Spanien ans Limit bringen, um wichtige Informationen für die Saison 2022 zu sammeln.

Loeb wird mit einer WRC-Rückkehr in Verbindung gebracht und M-Sport hat seine Angel bereits nach der Rallye-Legende ausgeworfen. Jedoch wird vermutet, dass es sich wenn überhaupt um ein Teilzeit-Engagement handeln wird. M-Sport hat auf Anfrage von unserem Schwesterportal 'Motorsport.com' keine Fragen zum anstehenden Test mit Loeb beantwortet.

Der 47-Jährige war zuletzt bei der Rallye Türkei 2020 in der WRC am Start und sicherte sich mit Hyundai den dritten Platz. Damals spulte der neunmalige Weltmeister mit den Koreanern ein zweijähriges Teilzeitprogramm ab. Als Vollzeitfahrer hat sich Loeb bereits im Jahr 2012 aus der WRC zurückgezogen. Seitdem hat er insgesamt 16 Rallyes für Citroen und Hyundai bestritten.

M-Sport hat den neuen Ford Puma bereits vorgestellt Foto: WRC Promoter GmbH

M-Sport hat bereits die ersten Weichen für die neue WRC-Ära mit Hybridautos gestellt. Das Team hat Craig Breen für die Saison 2022 unter Vertrag genommen und hat noch zwei offene Cockpits.

Es ist aber zu erwarten, dass der französische Youngster Adrien Fourmaux wieder für M-Sport starten wird, da er bei der Entwicklung des Rally1-Autos eine Schlüsselrolle eingenommen hat. Außerdem soll auch Gus Greensmith gute Chancen auf einer Vertragsverlängerung haben.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.