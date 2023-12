Oliver Solberg unterschreibt WRC2-Vertrag mit Skoda für 2024

Die WRC2-Klasse der Rallye-Weltmeisterschaft bleibt auch 2024 die sportliche Heimat von Oliver Solberg. Der Sohn des Rallye-Weltmeisters von 2003, Petter Solberg, hat einen neuen Vertrag mit Skoda unterzeichnet und wird als Werksfahrer um den Titel in der WRC2-Wertung kämpfen.

"Es ist eine große Ehre für mich, mit einem der ältesten Automobilhersteller der Welt zusammenzuarbeiten. Elliott [Edmondson, Beifahrer] und ich sind sehr stolz darauf und werden alles dafür tun, dass die unglaublich erfolgreiche Rallye-Skoda-Geschichte weitergeht", sagt Solberg.

Der heute 22-Jährige war bereits in der WM-Saison 2020 Werksfahrer von Skoda in der WRC2. Allerdings bestritt er in der durch die COVID-19-Pandemie stark verkürzten Saison nur drei WM-Läufe für den tschechischen Hersteller.

Danach wechselte er zu Hyundai und wurde Werksfahrer in der Königsklasse der Rallye-Weltmeisterschaft. Ende 2022 verlor er seinen Platz bei Hyundai. In diesem Jahr fuhr Solberg für das deutsche Skoda-Team Toksport WRT in der WRC2 und wurde mit zwei Saisonsiegen Sechster.

"Bei den Veranstaltungen wird sich im Vergleich zur vergangenen Saison nicht viel ändern. Aber mit dem Plan, mehr Entwicklungsarbeit zu leisten, werde ich etwas mehr Zeit im Auto verbringen und das wird mir helfen, mich immer besser auf die Rallyes vorzubereiten", sagt Solberg.

Skoda hat mit Andreas Mikkelsen 2021 und 2022 sowie Emil Lindholm 2022 zuletzt dreimal in Folge den Titel in der WRC2 gewonnen.

"Wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit mit Oliver und Elliott fortzusetzen", sagt Skoda-Motorsport-Direktor Michal Hrabanek. "Wir haben in dieser Saison einen großartigen Speed von ihnen gesehen und ich bin mir sicher, dass das auch 2024 so sein wird."

"Der Sieg in der WRC2 in diesem Jahr war ein weiterer Beweis für die konstante Leistung des Fabia RS Rally2 - Oliver in der nächsten Saison bei uns zu haben, bringt uns in eine sehr starke Position, um diese Erfolgsgeschichte fortzusetzen", so Hrabanek weiter.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.