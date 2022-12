Ott Tänak: M-Sport "der richtige Ort" für Kampf um zweiten WRC-Titel

Audio-Player laden

Trotz der sportlich eher dürftigen Bilanz von M-Sport in den vergangenen Jahren ist Rückkehrer Ott Tänak davon überzeugt, dass er mit dem britischen Ford-Team 2023 in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) um den Titel kämpfen kann. Wenngleich er den amtierenden Weltmeister Kalle Rovanperä als klaren Favoriten sieht.

"Toyota und Rovanperä sind im Moment die beiden, die es zu schlagen gilt, und ich würde sagen, M-Sport ist der richtige Ort dafür", sagt Tänak der englischsprachigen Ausgabe von 'Motorsport.com' nach einem ersten kurzen Test des Ford Puma Hybrid. "Es gibt Leute, die wirklich mit Leidenschaft dabei sind, also schätze ich, dass dies der richtige Ort ist und mir die Chance gibt, es zu tun."

Der Weltmeister von 2019 war in der vergangenen Woche zu M-Sport zurückgekehrt, nachdem er seinen Vertrag mit Hyundai nach drei unbefriedigenden Saisons aufgelöst hat. Mit M-Sport geht Tänak künftig für das Team an den Start, welches ihm 2011 den Einstieg in die WRC ermöglicht hatte und für das er 2017 seinen ersten Sieg erzielt hatte.

Tänak glaubt: Können die großen Werksteams schlagen

Und auch wenn die M-Sport-Piloten in der vergangenen Saison nur sporadisch in der Lage waren, die großen Werksteams von Toyota und Hyundai herauszufordern ist Tänak überzeugt, dass ihm das 2023 regelmäßig gelingen kann.

"Ich bin sicher, dass das Potenzial vorhanden ist", sagt er. "Das Team hat eine großartige Infrastruktur und wird auch von Ford stark unterstützt. Wenn wir also alle zusammenarbeiten und es wirklich wollen, dann können wir alles schaffen."

"Sicherlich können alle anderen großen Herstellerteams, wenn sie die Dinge ins Rollen bringen, sehr schnell vorankommen, und ich weiß von anderen Orten, dass das Entwicklungstempo ebenfalls sehr schnell sein kann", so Tänak. "Ich bin mir sicher, dass wir das schaffen können."

Außenseiter-Rolle kann Spaß machen

Beweisen muss der Este nach seinem Titelgewinn 2019 in der WRC nach eigener Einschätzung nichts mehr. Lediglich sich selbst will Tänak beweisen, dass er auch bei M-Sport um den Titel kämpfen kann. "Eine Meisterschaft zu gewinnen, ist immer die ultimative Herausforderung, und es wird nie einfach sein. Es bedeutet, dass man der Beste der Besten ist", sagt er.

"Es ist keine einfache Herausforderung, es ist eine große Aufgabe und es muss alles zusammenpassen. Das wird eine ganz schöne Aufgabe", so Tänak weiter. "Gegen die beiden großen Teams wird es eine Herausforderung sein. Ich denke aber, dass es auf der anderen Seite sehr viel Spaß machen kann, der Außenseiter zu sein."

Mit Bildmaterial von M-Sport.