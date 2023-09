Ott Tänak über WRC-Zukunft: "Schwer zu sagen, wie es funktionieren wird"

Ob und für welches Team Ott Tänak 2024 in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) fahren wird, ist derzeit noch offen. Der Weltmeister von 2019 möchte seine Karriere fortsetzen und führt entsprechende Gespräche, doch ob diese erfolgreich sein werden, kann der Este noch nicht abschätzen.

"Der Plan oder die Idee ist, weiterzumachen", sagt Tänak. "Es ist schwer zu sagen, wie es funktionieren wird. Es gab noch nicht viele Gespräche, also denke ich, dass wir es bald herausfinden werden."

Tänak hat wie alle anderen aktuellen WRC-Piloten mit Ausnahme von Thierry Neuville noch keinen Vertrag für die kommende Saison. Grundsätzlich kann sich sein aktuelles Team M-Sport eine weitere Zusammenarbeit mit dem Esten vorstellen. Die Frage ist allerdings, ob das britische Team Tänaks Gehaltsvorstellungen erfüllen kann.

Nur Thierry Neuville mit Vertrag für die WRC-Saison 2024

Die Unterstützung von Ford ist nach wie vor begrenzt, und seit der Einführung des Rally1-Reglements ist das Kundengeschäft von M-Sport in der Königsklasse der WRC, das jahrelang ein wichtiger Teil des Geschäftsmodells war, weitgehend zusammengebrochen.

Zudem verlief die WRC-Saison 2023 bisher sportlich nicht wie erwartet. Hatte M-Sport zu Saisonbeginn noch das Ziel ausgegeben, mit Tänak um den Fahrertitel zu kämpfen, liegt der Este drei Rallyes vor Saisonende nur auf Rang vier der Meisterschaft und hat längst keine Titelchancen mehr.

Realistische Alternativen gibt es für Tänak im kleinen Feld der Rallye-WM kaum. Zwar sagt er: "Es gibt immer Gespräche mit allen [WRC-Teams], es gibt so wenige Teams und die Gruppe ist so klein, dass man immer mit allen spricht, egal ob es um Verträge oder sonst etwas geht, jeder ist mit jedem in Kontakt."

Tänak sorgt sich um die WRC: "Dem Sport geht es derzeit nicht gut"

Eine Rückkehr zu Hyundai scheint jedoch unrealistisch. Ende 2022 hatte Tänak das Werksteam des südkoreanischen Herstellers vorzeitig verlassen und seinen Vertrag aufgelöst. Toyota hat zwar noch keinen Fahrer für 2024 bestätigt, doch deutet nichts darauf hin, dass die Japaner an ihrem aktuellen Aufgebot mit Weltmeister Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta und Teilzeit-Pilot Sebastien Ogier etwas ändern wollen.

Tänak denkt derweil nicht nur an seine persönliche Zukunft, sondern auch an die aus seiner Sicht notwendigen Veränderungen in der krisengeschüttelten WRC. "Es gibt so viele wichtigere Dinge als [Vertrags-]Gespräche", sagt er. "Im Moment ist es am wichtigsten, dass der Promoter und die FIA etwas Frisches für die Zukunft schaffen. Dem Sport geht es derzeit nicht gut."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.