Ott Tänak: WRC-Hersteller-Titel hat trotz Neuville-Problemen Priorität

Für Ott Tänak hat der Gewinn des Herstellertitels in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024 für Hyundai oberste Priorität, auch wenn er bei der Rallye Zentraleuropa den Vorsprung seines Teamkollegen Thierry Neuville in der Fahrerwertung vorübergehend verkürzt hat.

"Der Herstellertitel ist so offen, dass er für mich oberste Priorität hat", sagt Tänak. "Der Fahrertitel hängt noch von Thierry ab und davon, was er daraus macht. Die Toyotas sind im Moment so schnell, dass ich mich mit ihnen arrangieren muss."

Neuville war mit 29 Punkten Vorsprung auf Tänak in den vorletzten Lauf der WM-Saison 2024 gestartet. Damit war klar: Gewinnt er bei der Rallye in Deutschland, Tschechien und Österreich zwei Punkte mehr als der Este, ist er vorzeitig Weltmeister.

Neuville war auf dem besten Weg dazu, denn bis zur elften Wertungsprüfung führte er die Rallye an, ehe zwei Ausritte den Belgier auf Rang vier zurückwarfen. Tänak beendete den Tag mit 5,2 Sekunden Rückstand auf den führenden Toyota-Piloten Sebastien Ogier als Zweiter.

Sollten die ersten Vier der Gesamtwertung am Samstag ins Ziel kommen, würde Tänak seinen Rückstand auf Neuville um fünf Punkte verkürzen und hätte je nach Ausgang des Sonntags die Chance, den Kampf um den Fahrertitel bis zum Saisonfinale in Japan (22. bis 24. November) offen zu halten.

Tänak verriet am Samstag im Mittagsservice, dass ihn Hyundai-Teamchef Cyril Abiteboul wegen seines Speeds an die Risiken im Kampf um den Konstrukteurstitel erinnert habe, den Hyundai nach 2020 zum zweiten Mal gewinnen will. Aktuell hat der südkoreanische Hersteller gerade einmal 17 Punkte Vorsprung auf Toyota.

Mit Blick auf die Herstellerwertung hofft Abiteboul, dass die Entscheidung in der Fahrer-WM noch nicht am Sonntag bei der Rallye Zentraleuropa fällt. "Wenn Thierry es schafft [am Sonntag den Fahrertitel zu gewinnen], würde das wahrscheinlich bedeuten, dass Ott etwas Schlimmes passieren müsste, und das ist nicht das, was ich mir im Moment wünsche", sagt Abiteboul.

"Ich denke, das Ziel für Thierry wird sein, mindestens 30 Punkte Vorsprung auf Seb [Ogier in der Meisterschaft] zu haben, und wenn er das schafft, sind wir in einer guten Position, um den Fahrertitel in Japan zu holen", so der Hyundai-Motorsportchef.