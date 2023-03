Rallye Mexiko: Darum verlor Toyota-Pilot Elfyn Evans Platz zwei

Audio-Player laden

Ein verbogener Aufhängungsarm warf Elfyn Evans bei der Rallye Mexiko vom zweiten auf den dritten Platz zurück. Damit beendete der Toyota-Pilot seine sechsmonatige Podiumspause in der Rallye-WM. Evans war bei der ersten Schotter-Rallye der Saison bis zum Schluss in einen harten Kampf um Platz zwei mit Hyundai-Pilot Thierry Neuville verwickelt.

Der Waliser erbte den zweiten Platz am Samstagmorgen, nachdem Esapekka Lappi in Führung liegend verunfallt war, hatte aber nur 11,6 Sekunden Vorsprung auf Neuville, der Dritter war. Ein angriffslustiger Neuville verkürzte den Rückstand vor den letzten vier Wertungsprüfungen am Sonntag auf 4,3 Sekunden.

Evans gelang es, den Zeitverlust zu stoppen, indem er die 21. Etappe mit 1,7 Sekunden Vorsprung auf Neuville gewann, dabei aber die Radaufhängung seines GR Yaris beschädigte. Evans musste einen verbogenen Aufhängungsarm mit allem reparieren, was er im Auto hatte.

Evans beschädigt Toyota am Sonntag

Die Reparatur erlaubte es dem zweimaligen Vize-Weltmeister jedoch nicht, das Maximum aus seinem Auto herauszuholen, und so verlor er auf der letzten Etappe seinen zweiten Platz um 0,4 Sekunden an Neuville. Obwohl Evans enttäuscht war, den Kampf um Platz zwei verloren zu haben, war er dennoch erleichtert, zum ersten Mal seit der Rallye Belgien im vergangenen August wieder auf dem Podium zu stehen.

Ein Reifenschaden beim Saisonauftakt in Monte Carlo hatte ihn um die Chance auf einen Podestplatz gebracht, während alle drei Toyota in Schweden keine Pace hatten. "Insgesamt war es ein solides Wochenende. Ich denke, wir hatten den Speed, um Zweiter zu werden, aber leider habe ich ein paar Dinge nicht richtig umgesetzt", sagte Evans, der mit zwölf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Ogier Fünfter ist.

"Das Positive ist, dass ich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder auf dem Podium stehe, und es hat sich wie eine lange Zeit angefühlt, also bin ich glücklich darüber und zufrieden mit dem Gefühl im Auto auf Schotter. Natürlich bin ich ein wenig enttäuscht."

Neuville mit Respekt für seinen Gegner

"Es war ziemlich schwierig, mit dem beschädigten Aufhängungsarm zu kämpfen. Wir mussten uns darum kümmern, weil wir nicht mit null Punkten nach Hause fahren wollten. Ich habe gemischte Gefühle." Nachdem er beobachtet hatte, wie Evans versuchte, den Querlenker zu reparieren, lobte Neuville den Mut des Walisers, mit beschädigtem Auto weiterzufahren.

"Als ich sah, dass er noch auf der Strecke war, dachte ich mir: Der Kerl hat wirklich Eier in der Hose", sagte Neuville. "Er hat das mit etwas Abdeckfolie und ein paar Kabelbindern repariert. Am Ende habe ich gemerkt, dass er nicht sehr zuversichtlich war. Aber wenn ich in der gleichen Situation gewesen wäre ... Man muss das Glück herausfordern, und das hat er getan. Es hat gut funktioniert und er hat bis zum Ende gekämpft."

