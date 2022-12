Rallye Monte Carlo: Dritter M-Sport Ford wird nicht von Sebastien Loeb gefahren

Audio-Player laden

Weder Sebastien Loeb noch Gus Greensmith werden beim WRC-Saisonauftakt 2023 in Monte Carlo den dritten Ford Puma von M-Sport fahren. Dieses dritte Fahrzeug geht an den Privatier Jourdan Serderidis.

M-Sport hat bestätigt, dass der Grieche seinen vierten Einsatz im Rally1-Puma bekommt. In der abgelaufenen Saison ging Serderidis bereits bei der Safari-Rallye in Kenia, der Akropolis-Rallye in Griechenland und der Rallye Spanien an den Start.

Ein siebter Platz in Kenia war dabei sein bestes Ergebnis. In Monte Carlo ist er der dritte Starter neben den M-Sport-Fahrern Ott Tänak und Pierre-Louis Loubet. Für Serderidis sind 2023 auch noch die Rallyes in Mexiko, Sardinien und Kenia geplant.

Damit steht auch fest, dass Loeb nicht seinen "Monte"-Sieg von 2022 verteidigen wird. In der abgelaufenen Saison hat der Rekordweltmeister vier Rallyes mit M-Sport bestritten und dabei den einzigen Sieg erobert.

Loeb nimmt Anfang Januar die Rallye Dakar in Angriff, die der Franzose unbedingt gewinnen will. Da die Dakar in Saudi-Arabien am 15. Januar in Riad zu Ende geht und die 'Recce' in den französischen Seealpen am 17. Januar beginnt, war die Zeit einfach zu kurz.

Ob Loeb im Laufe des Jahres vereinzelte WRC-Läufe für M-Sport bestreiten wird, ist offen. Die Zukunft von Greensmith ist ebenfalls ungewiss. Der Brite bestritt fast drei komplette Jahre für M-Sport, ist aber nicht mehr Teil des Line-ups, da Tänak und Loubet alle Rallyes fahren werden.

Gerüchte bringen den 25-Jährigen mit dem vierten Yaris Rally1 von Toyota in Verbindung. Wenn Sebastien Ogier nicht im dritten Auto sitzt, rückt Takamoto Kazuta nach. Deshalb ist sein viertes Auto für die Hälfte der Saison verfügbar.

Mit Bildmaterial von McKlein / Motorsport Images.