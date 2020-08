Sebastien Loeb plant zweites WRC-Rennen bei der Rallye Türkei

Sebastien Loeb wird beim Lauf der Rallye-WM (WRC) in der Türkei für Hyundai an den Start gehen und seinen zweiten Lauf in der Saison 2020 bestreiten. Der neunmalige WRC-Weltmeister komplettiert vom 18. bis 20. September in Mamaris das Hyundai-Trio, das außerdem aus den Vollzeit-Piloten Thierry Neuville und Ott Tänak besteht.

Damit wird der Franzose erstmals seit der COVID-19-Zwangspause in der WRC starten und auf Punktejagd gehen. Loeb plant, in der aktuellen Saison drei Läufe zu bestreiten. Bei seinem ersten Gastspiel bei der Rallye Monte Carlo im Januar kam der 46-Jährige auf Platz sechs ins Ziel.

Loeb ist einer von drei Piloten, die sich das Cockpit des dritten Hyundais teilen: Craig Breen startete für die Südkoreaner in Schweden, während Dani Sordo sein einziges WRC-Rennen der Saison 2020 in Mexiko bestritt. Der nächste Lauf der WRC findet vom 4. bis 6. September in Estland statt.

Seinen bisher letzte Sieg holte der erfahrene Rallye-Pilot im Jahr 2018 bei der Rallye Spanien. Für Hyundai geht Loeb seit 2019 als Teilzeit-Pilot an den Start und sein bestes Ergebnis ist bisher ein dritter Platz bei der Rallye Chile 2019.

