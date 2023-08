Sebastien Ogier feiert bei der Rallye Griechenland sein WRC-Comeback

Sebastien Ogier wird im September beim zehnten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Griechenland wieder für Toyota an den Start gehen. Der achtmalige Weltmeister absolviert in der Saison 2023 zum zweiten Mal in Folge ein Teilzeitprogramm. Es wird erwartet, dass der Franzose in diesem Jahr bis zu sieben Läufe bestreitet.

Drei Saisonsiege hat Ogier bisher in der Rally1-Wertung eingefahren: Monaco, Mexiko und Kenia. Vier Rallyes verpasste der Franzose bisher, weshalb er in der Gesamtwertung auf Rang fünf liegt. Nach dem Sieg von Elfyn Evans bei der Rallye Finnland im August verriet Ogier in einem Social-Media-Post, dass der 39-Jährige erstmals seit 2021 wieder in Griechenland starten will.

"Ich bin wieder super stolz auf mein Team", postet Ogier in den sozialen Medien. "Das war ein sehr guter Job und ein fantastisches Ergebnis. Gratulation vor allem an Elfyn Evans und Scott Martin und ich freue mich auch sehr für Takamoto Katsuta und Aaron Johnston, die auf dem Podium standen. Wir sehen uns bald in Griechenland."

Der 39-Jährige hat die Akropolis-Rallye bereits 2011 gewonnen. Damals schlug er seinen Citroen-Teamkollegen Sebastien Loeb um 10,5 Sekunden. Mit Ogier setzt Toyota in Griechenland erneut vier Yaris ein. Neben Ogier starten der Tabellenführer Kalle Rovanperä, Evans und Katsuta für die Japaner.

Es gibt noch eine weitere Änderung im Feld für Griechenland: Hyundai hat bestätigt, dass Routinier Dani Sordo den dritten i20 N übernehmen wird, nachdem der Finne Teemu Suninen das Auto in Estland und Finnland auf die Plätze fünf und vier gefahren hatte.

Toyota freut sich auf den Kader für die Rallye Griechenland Foto: Motorsport Images

Das beste Ergebnis des Spaniers auf den rauen Schotterpisten Griechenlands datiert aus der Saison 2013, als er hinter dem damaligen Volkswagen-Piloten Jari-Matti Latvala Zweiter wurde. "Wir freuen uns darauf, mit Esapekka, Dani und Thierry nach einer wohlverdienten Pause wieder in Griechenland an den Start zu gehen", sagt Hyundai-Teamchef Cyril Abiteboul.

