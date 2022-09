Sebastien Ogier kehrt bei der Rallye Neuseeland zurück

Audio-Player laden

Der achtmalige Rallye-Weltmeister Sebastien Ogier wird wieder in die Rallye-Weltmeisterschaft einsteigen, nachdem ein Einsatz bei der Rallye Neuseeland Ende dieses Monats bestätigt wurde. Ogier wird den dritten Werks-Toyota, den er sich mit Esapekka Lappi teilt, bei der ersten Neuseeland-Rallye seit 2012 pilotieren.

Der Franzose hatte zuvor gegenüber 'Autosport' erklärt, dass Neuseeland auf seiner Wunschliste für sein diesjähriges WRC-Teilzeitengagement stehe. Die Veranstalter haben heute Morgen bestätigt, dass Ogier und sein Beifahrer Benjamin Veillas vom 29. September bis zum 2. Oktober auf den berühmten Schotterstraßen rund um Auckland starten werden.

"Die Rallye Neuseeland stand ganz oben auf der Liste der Rallyes, die ich in diesem Jahr fahren wollte", sagte Ogier. "Ich bin diese Rallye bisher nur einmal gefahren. Die Rallye selbst ist wirklich wunderschön. Ihre Straßen gehören zu den besten der Welt für den Rallyesport. Und ich habe mich in die vielfältige und schöne Natur des Landes verliebt."

Ogier hat in Neuseeland noch eine Rechnung offen, nachdem er dort 2010 seinen ersten WM-Sieg verpasst hatte. Damals ging Ogier mit sechs Sekunden Vorsprung in die letzte Etappe, bevor ein Dreher drei Kurven vor dem Ende seinem damaligen Rivalen und heutigen Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala den Sieg bescherte.

"Es war schwer, 2010 zu verkraften, denn ich war auf der Jagd nach meinem ersten Sieg. Es ist immer ein sehr wichtiger Schritt in deiner Karriere", fügt er hinzu. "Ich hatte das Glück, dass ich drei Wochen später bei der Rallye Portugal meinen ersten Sieg feiern durfte, sodass ich nicht zu lange warten musste.

"Es gibt noch einige offene Rechnungen in Neuseeland und einen weiteren Grund, zurückzukommen. Auch wenn ich nicht Vollzeit fahre, erwarte ich, dass ich konkurrenzfähig bin und hoffentlich in Zukunft weitere Siege einfahren kann. Die Rallye-Straßen in Neuseeland sind magisch zu fahren."

"In Europa haben die Straßen nicht diese Überhöhungen, durch die man über die Straße tanzt, und sie ist schön flüssig zu fahren. Das ist so attraktiv für einen Rallyefahrer." Die Veranstaltung wird Ogiers vierter WRC-Auftritt in diesem Jahr sein, nachdem er in Monte Carlo Zweiter und in Kenia Vierter wurde, und dazwischen in Portugal im Mai 51.

