Sebastien Ogier: Rallyes wie Monza "sollten nicht zur Regel werden"

Not macht erfinderisch - Unter diesem Motto betrat die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) am vergangenen Wochen Neuland. Um den Kalender nach den zahlreichen Absagen in der Corona-Saison 2020 aufzufüllen, war die Monza-Rally-Show innerhalb von gut zwei Monaten von einer reinen Show-Veranstaltung in eine WM-würdige Rallye umgestaltet worden.

Die Kombination aus den teils verwinkelten und technisch anspruchsvollen Wertungsprüfungen auf dem Gelände der Grand-Prix-Strecke mit traditionellen Prüfungen im Voralpenland, bei denen durch Schneefall echtes "Monte-Carlo-Feeling" aufkam, war eine Premiere in der WRC. Und zwar eine, die bei den Fahrern gut ankam.

"Die Mischung aus der 'Show' und diesen wunderschönen Prüfungen in den Bergen war eine tolle Herausforderung. Das war einer Weltmeisterschaft würdig", sagt der frischgebackene Weltmeister Sebastien Ogier.

Zweifel an der WM-Tauglichkeit der Rallye Monza, die auch bei Ogier im Vorfeld bestanden, waren nach der Veranstaltung ausgeräumt. "Irgendwann haben wir sicherlich gedacht: Wird es für eine WM-Rallye schwierig genug?", gibt Ogier zu. "Aber da müssen wir den Veranstaltern gratulieren, denn es war sehr schwierig."

War die Rallye Monza damit eine Blaupause für künftige Events, wie FIA-Rallyedirektor Yves Matton gemutmaßt hatte? Jein, findet Ogier: "Es sollte nicht zur Regel werden. Wir brauchen 'richtige' Rallyes. Vielleicht ist das nicht das richtige Wort, aber Standard-Rallyes wie wir sie gewohnt sind", sagt er. "Aber manchmal eine Veranstaltung wie eine Rallye-Show wäre gut, auch aus sportlicher Sicht."

Eine Einschätzung, der sich auch Hyundai-Teamchef Andrea Adamo anschließt: "Ich denke, wir sind uns alle einig, dass nicht die gesamte WM so aussehen sollte. Aber einzelne Events mit solch einer Struktur, warum nicht?"

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.