Staraufgebot bei der Rallye Portugal: WRC feiert 50. Jubiläum

Streng genommen wird die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) erst im Januar 2023 50 Jahre alt, gefeiert wird das goldene Jubiläum aber schon in der nächsten Woche (19. bis 22. Mai) im Rahmen der Rallye Portugal. Dabei kommte es zu einer einmaligen Ansammlung von Rallye-Legenden.

Nicht weniger als neun Weltmeister werden zu den Feierlichkeiten in Portugal erwartet. Neben Sebastien Loeb, Sebastien Ogier und Ott Tänak, die für M-Sport, Toyota und Hyundai aktiv an der Rallye teilnehmen, haben sich auch Walter Röhrl, Ari Vatanan, Miki Biasion, Carlos Sainz, Marcus Grönholm und Petter Solberg angekündigt.

Auch etliche bekannte Beifahrer werden an den Feierlichkeiten teilnemen. Angeführt werden sie von FIA-Vizepräsident Robert Reid, der 2001 Richard Burns zum WM-Titel navigierte. Michele Mouton, die bis heute als einzige Frau einen WRC-Lauf gewann, wird ebenfalls in Portugal erwartet.

Darüber hinaus werden historische Rallyeautos ausgestellt. Darunter der Alpina A110, mit dem Jean-Claude Andruet 1973 den ersten WM-Lauf in Monte Carlo gewonnen hatte, die Guppe-B-Monster von Lancia und Audi oder der Toyota Corola aus den 1990er-Jahren.

Die Fahrzeuge werden nicht nur ausgestellt, sondern sind bei den Zuschauerprüfungen auch in Bewegung zu sehen. Angeführt von Röhrl werden einige Champions mit ihren ehemaligen Boliden am Schlusstag der Rallye Portugal sogar die berühmte Wertungsprüfung "Fafe" absolvieren.

"Die Liste der WRC-Größen, die nach Portugal kommen, sowohl menschlich als auch mechanisch, lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen und ist eine Erinnerung daran, was für ein wunderbarer Sport das ist und welche großes Glück wir haben, daran beteiligt zu sein", sagt Jona Siebel, Geschäftsführer der WRC Promoter GmbH.

"Aber das gilt auch für die Fans. Der Anblick und die Geräusche großartiger Autos aus vergangenen Zeiten, die durch die Prüfungen fahren, werden bei den Zuschauern am Straßenrand kribbelnde Erinnerungen hervorrufen", so Siebel weiter.

FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem ergänzt: "Jetzt, wo die Meisterschaft in ihr 50. Jahr geht, ist es an der Zeit, über die bemerkenswerten Errungenschaften nachzudenken, die vergangenen und aktuellen Champions zu feiern und in eine glänzende Zukunft zu blicken. Ich freue mich auf die bevorstehenden Feierlichkeiten bei der Rallye Portugal, wo die Legenden wieder vereint sein werden."

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.