Thierry Neuville: "Craig Breen hat uns beim Sardinien-Sieg zugeschaut"

Thierry Neuville sagt, er habe das Gefühl gehabt, dass sein verstorbener Hyundai-Teamkollege Craig Breen während seiner Siegesfahrt bei der Rallye Italien 2023 bei ihm war. Das beflügelt die Titelhoffnungen des Belgiers, der auf Sardinien den ersten Saisonsieg für Hyundai erzielte.

Der koreanische Hersteller feierte bei schwierigen nassen Bedingungen in Italien sogar einen Doppelsieg: Esapekka Lappi kam mit einem Rückstand von 33 Sekunden auf dem zweiten Platz ins Ziel. Es war der erste Sieg für das Team seit dem tragischen Verlust von Breen bei einem Testunfall im April, was Neuville und Teamchef Cyril Abiteboul dazu veranlasste, dem Iren bei der Siegesfeier Tribut zu zollen.

"Es ist zwar eine Weile her, aber andererseits auch nicht sehr lange [seit dem letzten Sieg in Japan im vergangenen Jahr]", sagte Neuville gegenüber der englischsprachigen Ausgabe von 'Motorsport.com'. "Wir haben in Kroatien eine große Chance verpasst und hätten bereits einen Sieg einfahren können, aber es ist, wie es ist.

Breen noch immer "ein Teil des Teams"

"Wir haben insgesamt viele Podiumsplätze für das ganze Team geholt, nur keinen Sieg, und jetzt haben wir einen Doppelsieg, was ein tolles Ergebnis ist. Ich bin mir sicher, dass unser gemeinsamer Freund [Craig] zugeschaut hat und an diesem Wochenende bei uns war", sagt Neuville. "Craig ist uns in Erinnerung - wir wollten den Sieg in Kroatien, aber jetzt haben wir ihn."

"Wir hatten an diesem Wochenende eine gute Rallye und sind wieder auf dem zweiten Platz in der Meisterschaft. Aber leider war es nicht das perfekte Ergebnis, denn wir konnten nur fünf Punkte auf Kalle aufholen, bevor Estland und Finnland noch kommen. Das ist allerdings besser, als im Graben zu landen."

Esapekka Lappi machte den Doppelsieg für Hyundai perfekt Foto: Motorsport Images

Hyundai zurück im Titelkampf?

"Jede einzelne Minute habe ich an ihn gedacht und daran, wie stolz er gewesen wäre, dass wir unter diesen Bedingungen gewonnen haben", so Abiteboul. "Er war ein Kämpfer, und ich bin sicher, dass er sich über diesen Sieg gefreut hätte."

Durch den Sieg rückte Neuville in der Meisterschaft auf den zweiten Platz vor, 25 Punkte hinter Toyota-Pilot Kalle Rovanpera, der auf Sardinien Dritter wurde und fünf Bonuspunkte für den Sieg auf der abschließenden Powerstage am Sonntag erhielt.

"Ja, wir sind zurück im Titelrennen", glaubt Neuville. "Wir haben acht Punkte Vorsprung auf Ott Tänak und zehn Punkte mehr als Elfyn Evans. Der Titelkampf läuft, aber in Kenia müssen wir wieder stark sein."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.