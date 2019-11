Thierry Neuville: Keine Einwände gegen einen Teamkollegen Ott Tänak

Hyundai-Pilot Thierry Neuville begrüßt die bevorstehende Verpflichtung von Ott Tänak durch das Werksteam des südkoreanischen Herstellers in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) und freut sich darauf, sich ab 2020 auf gleichem Material mit dem frischgebackenen Weltmeister messen zu können.

"Ich bin da völlig offen. Wie ich schon einmal sagte, wäre es mir lieber, wenn Tänak in einem Hyundai gegen mich fahren würde als in einem Toyota", sagt Neuville.

Auch zur Weiterentwicklung des Hyundai i20 WRC könne Tänak nach Einschätzung von Neuville einen wichtigen Beitrag leisten. "Den Hyundai könnten wir mit seinem Wissen sicherlich schneller weiterentwickeln", ist der Belgier überzeugt.

'Motosport.com' hatte den überraschenden Teamwechsel von Tänak Ende vergangener Woche enthüllt. Die offizielle Bestätigung wird noch in dieser Woche erwartet - auch wenn sich alle Beteiligten in Schweigen hüllen und den Sachverhalt weder bestätigen noch dementieren wollen.

Hyundai-Teamchef Andrea Adamo fühlt sich von den Spekulationen über den Wechsel Tänak allerdings geschmeichelt. "Wenn jeder das glauben würde, würde es zeigen, wie angesehen Hyundai mittlerweile ist. Und das macht mich glücklich", so der Italiener gegenüber 'Motorsport.com'.

Für Neuville würde eine Verpflichtung von Tänak durch Hyundai zeigen, dass die Südkoreaner mittelfristig an ihrem WRC-Projekt festhalten wollen. "Wenn Tänak in unser Team käme, würde das zeigen, wie motiviert Hyundai für die nächsten Jahre wäre", sagt er.

Nachdem Hyundai seit der Rückkehr in die Rallye-WM bis heute einem WM-Titel hinterher fährt, gab es immer wieder Spekulationen über einen Rückzug des Teams aus der WRC. Die titellose Zeit könnte allerdings in dieser Saison enden. Vor dem Saisonfinale in Australien (14. bis 17. November) hat Hyundai in der Herstellerwertung 18 Punkte Vorsprung auf Toyota.

