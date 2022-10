Toyota: Potenzielle Fahrer stehen für WRC-Saison 2023 Schlange

Audio-Player laden

Die Rallye-WM (WRC) 2023 wirft ihre Schatten voraus und Toyota scheint im Vorfeld ein echtes Luxusproblem zu haben. Laut Teamchef Jari-Matti Latvala haben viele Rennfahrer Interesse daran, in der kommenden Saison für die Japaner in der Rally1-Kategorie mit Hybridautos zu starten. Toyota steckt mitten in den Gesprächen und Verhandlungen, weshalb der Fahrerkader im November 2023 bekanntgegeben werden soll.

Große Änderungen sind im japanischen Werksteam aber eher unwahrscheinlich, da Toyota mit seinen Vollzeitfahrern, Weltmeister Kalle Rovanperä, Elfyn Evans und Takamoto Katsuta, ein starkes Aufgebot hat. Zudem haben sich in der Saison 2022 der achtmalige Rallye-Weltmeister Sebastien Ogier und Esapekka Lappi ein Auto geteilt. Das soll laut Latvala auch so bleiben.

Vier Autos sind also bei Toyota für die Saison 2023 geplant, jedoch hätten "vertragliche Dateils", die noch "offen" seien, den Rennstall bisher daran gehindert, sein Line-up für das kommende Jahr zu bestätigen. "Ich hoffe, dass die Dinge etwas klarer sind, wenn wir Japan besuchen, sodass wir dort unsere Fahrer bestätigen können", so der Teamchef. "Bisher ist aber noch alles offen."

Fahrer haben Interesse an den Cockpits

Laut dem Finnen haben sich zahlreiche externe Piloten bei ihm gemeldet, um ein Toyota-Cockpit zu ergattern. Gerade die Situation um das Auto von Ogier und Lappi ist noch nicht geklärt, weshalb sich andere Rennfahrer Chancen ausmalen, den geteilten Yaris für ausgewählte Rallyes steuern zu dürfen. "Sebastien würde kommendes Jahr wieder gerne einige Rallyes fahren, das gilt auch für Esapekka", erklärt Latvala. "Wir arbeiten daran, dass es klappt, aber es haben uns auch andere Piloten kontaktiert."

Jedoch stellt Latvala klar, dass es bei Toyota keinen Grund gäbe, am Kader der Vollzeitfahrer zu werkeln. "Wir haben alle Titel mit diesen Piloten gewonnen, es gibt also keinen Grund, etwas zu ändern", sagt er. "Das hängt aber nicht von mir ab, sondern von den Gesprächen mit den Fahrern und ich hoffe, dass wir das bis zur Rallye Japan klären können."

Der Teamchef ist sich sicher, dass es schon bald erste positive Nachrichten gibt, auch weil der Rallyeflügel von Toyota eng mit der Zentrale in Japan zusammenarbeitet. Laut Latvala verlässt sich der Hersteller bei der Fahrerwahl auf die Einschätzung des Rennstalls, jedoch müssten die Bosse der Marke die Entscheidungen dennoch absegnen.

Tänak ein möglicher Kandidat?

Ott Tänak könnte ein interessanter Kandidat für die Japaner werden, da der Este wohl Hyundai verlassen wird. Jedoch ist noch nicht klar, ob Tänak das Team wechseln, eine Pause einlegen oder sogar den Helm an den Nagel hängen wird. "Wir müssen das vorsichtig diskutieren, um zu schauen, wo die Vorteile liegen würden", so Latvala über eine mögliche Verpflichtung des Champions des Jahres 2019.

"Ich glaube, dass er und Kalle die schnellsten Fahrer in der Meisterschaft sind, aber ob das gut für das Team wäre, das müssen wir erst analysieren", so der Teamchef. "Wir haben bei Toyota eine gute Kommunikation und führen gute Gespräche. Wir können das diskutieren und dann sind alle zufrieden mit der Entscheidung." Aktuell ist Toyota mit seinem Aufgebot in Spanien, wo in Katalonien der vorletzte Lauf der WRC-Saison 2022 stattfindet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.