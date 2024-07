Toyota präsentiert Sonderlackierungen: Frischer Look bei der Rallye Finnland

Frischer Look für Toyota beim "Heimspiel" in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC): Bei der Rallye Finnland am kommenden Wochenende (1. bis 4. August) gehen Kalle Rovanperä und Sebastien Ogier mit einer Sonderlackierung auf ihren GR Yaris Rally1 an den Start.

Inspiriert wurde das neue Design laut Toyota von den limitierten Rovanperä- und Ogier-Sondereditionen der Straßenversion des GR Yaris, die Anfang des Jahres vorgestellt wurden.

Rovanperäs Auto trägt eine Lackierung in den Farben Schwarz, Weiß und Rot, die an das Design erinnert, mit dem Toyota bis zur Saison 2023 in der Rallye-Weltmeisterschaft angetreten war. Ogiers Auto ist in einem dezenten Anthrazit gehalten.

Die Teilzeit-Piloten Rovanperä und Ogier werden beide beim "Heimspiel" von Toyota an den Start gehen - das Team hat seinen Sitz unweit des Rallye-Zentrums in Jyväskylä. Ihre Teamkollegen Elfyn Evans und Takamoto Katsuta, die die gesamte WRC-Saison 2024 bestreiten werden, treten in der gewohnten schwarzen Lackierung an.

Darüber hinaus setzt Toyota in Finnland einen fünften GR Yaris Rally1 für Lokalmatador Sami Pajari ein. Der WRC2-Pilot wird bei seiner Heimrallye erstmals in der Königsklasse der Rallye-Weltmeisterschaft an den Start gehen und ein überwiegend weiß lackiertes Auto pilotieren.

Für Rovanperä ist das Ziel bei der Rallye Finnland klar: Der zweifache Weltmeister will seine Siegesserie nach der Rallye Polen und der Rallye Lettland fortsetzen und einen weißen Fleck in seiner WRC-Bilanz tilgen. Denn seine Heimrallye hat der Finne noch nie gewonnen.

"Ich habe bei der Rallye Finnland noch nicht das beste Ergebnis eingefahren, aber ich will mir keinen zusätzlichen Stress machen, um das zu erreichen. Ich will es einfach wie jede andere Rallye angehen und versuchen, mein Bestes zu geben", sagt Rovanperä.

"Unsere Herangehensweise und unser Ziel sind die gleichen wie bei jeder anderen Rallye, an der wir in diesem Jahr teilgenommen haben: Wir wollen unser Bestes geben, um den Sieg kämpfen und gute Punkte für das Team holen. Natürlich ist es unsere Heimrallye und eine der schönsten Veranstaltungen mit vielen Fans und Familienmitgliedern", so Rovanperä weiter.

Ogier fuhr die Rallye Finnland zuletzt 2021 und strebt 2024 seinen dritten Sieg an. "Die Rallye Finnland ist ein einzigartiger Lauf in der Weltmeisterschaft und ich denke, dass jeder Fahrer gerne hier startet. Es ist auch eine schwierige Rallye, bei der die einheimischen Fahrer immer sehr stark waren, aber genau diese Art von Herausforderung mag ich und es war eine Rallye, die ich nach ein paar Jahren Pause unbedingt wieder fahren wollte", sagt Ogier.

"Es ist natürlich auch eine Heimrallye für das Team. Ich freue mich, Teil dieser starken Mannschaft zu sein und werde alles geben, um das beste Teamergebnis zu erzielen. Nach einer Pause, in der ich keine wirklich schnellen Rallyes gefahren bin, hatte ich in Lettland einen guten Speed und ein gutes Wochenende, und ich hoffe, dass ich das nach Finnland mitnehmen kann", so der achtmalige Weltmeister weiter.