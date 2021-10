Toyota-Teamchef erklärt: Darum fuhr Rovanperä nicht die Powerstage

Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala hat verraten, warum Kalle Rovanperä beim Lauf der Rallye-WM (WRC) in Finnland die Powerstage ausgelassen hat. Der Finne fühlte sich nach seinem Unfall am Samstag auf Wertungsprüfung (WP) 10 nicht gut, wollte aber am Sonntagmorgen sichergehen, dass seine Marke genügend Punkte im Meisterschaftskampf holt.

Als klar war, dass Elfyn Evans die Rallye Finnland gewinnen und Sebastien Ogier Platz fünf behalten würde, zog sich Rovanperä zurück. Am Samstag war der 21-Jährige heftig in eine Sandbank gekracht. Die Ärzte gaben dem Toyota-Piloten zwar grünes Licht, jedoch entschied er sich dazu, einfach mitzuschwimmen, weil er wegen der Kollision noch immer Schmerzen hatte.

Am Sonntagmorgen fuhr er mit, um für Toyota genügend Punkte zu sammeln, sollte Evans oder Ogier in Probleme geraten. Als das Risiko für einen Ausfall seiner Teamkollegen niedrig genug war, entschied er sich für den Rückzug.

Rovenperä braucht Zeit, um sich zu erholen

Das soll Rovanperä auch genügend Zeit geben, sich zu erholen, da der Finne kommende Woche für einen Testtag eingeplant ist. Latvala sagt: "Wir hatten gestern diesen Unfall, als er eine Sandbank erwischt hat. Seine Arme waren etwas überkreuzt und deshalb wurde ein Arm nach hinten geworfen. Jetzt hat er Schmerzen im Rücken."

Evans ging aber mit einer klaren Führung in die Powerstage und auch Ogier machte nicht den Eindruck, dass er auf der letzten WP seinen fünften Platz noch wegwerfen würde. Deshalb hat ihn Latvala gesagt, dass er "die Powerstage nicht mehr bestreiten" müsse. Rovanperä hätte WP 19 nur aufgenommen, "wenn es nötig gewesen" wäre.

Mehr Belastung für den Finnen war nicht nötig

Kalle Rovenperä fokussiert sich jetzt auf die Rallye in Spanien Foto: Motorsport Images

Rovanperä selbst spricht von einem "schwierigen Rennwochenende" in Finnland, weshalb er sich schon jetzt "auf die Runde in Spanien freut". Außerdem lobt er das Toyota-Team, dass seinen Yaris trotz des Schadens am Samstag repariert hat. "Das Auto war nicht bei 100 Prozent, weshalb wir es nicht zu stark belasten oder einem Sprung aussetzen wollten", so der Finne. "Wir haben einfach die Prüfungen beendet, um zur Not Punkte mitzunehmen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.