Vereinfachtes Punktesystem: FIA will Format erneut anpassen

Es sieht so aus, als würde der Automobil-Weltverband FIA das Punktesystem der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) für das Jahr 2025 erneut anpassen. Dazu wurde eine Alternative entwickelt, die nun dem Weltmotorsportrat vorgelegt werden soll. Das neue Format 2024 steht in der Kritik, da ein Rallye-Sieg deutlich an Wert verloren hat und es sogar möglich ist, mehr Punkte zu sammeln als der Sieger der Veranstaltung.

Daher soll das Format verbessert und vereinfacht werden. Das System wurde 2024 eingeführt, um das Spektakel am Sonntag zu verbessern, denn dort wurde mit dem herkömmlichen Punktesystem meist sehr defensiv gefahren. Aus diesem Grund wurden die Punkte auf die einzelnen Tage verteilt, aber die Grundvoraussetzung ist nach wie vor, die Rallye am Sonntag zu beenden.

Am Ende des Samstags erhalten die Top-10-Piloten, wenn sie am Sonntag ins Ziel kommen, folgende Punkte: 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1. Am Sonntag erhalten die Top-7-Fahrer basierend auf dem Tagesklassement folgende Punkte: 7-6-5-4-3-2-1. Dazu gibt es auf der Powerstage noch diese Bonuspunkte: 5-4-3-2-1. Mit diesem System wurde es am Sonntag spannender, aber auch umstrittener.

Elfyn Evans wurde bei der Zentral-Europa-Rallye zwar nur Zweiter, nahm aber mehr Punkte mit nach Hause als Rallyesieger Ott Tänak. Der Ire sammelte zwei Zähler mehr als der Este. Das ist den Fahrern und Teams ein Dorn im Auge, weshalb die FIA nun Änderungen am Punktesystem vornehmen will, die aber erst vom Rat bestätigt werden müssen.

"Wir haben eine Option entwickelt, die wir dem Rat beim nächsten Mal zeigen können und mit der mehr oder weniger alle einverstanden sind", sagt FIA-WRC-Managerin Marina Dunach. "Dann wird im Weltmotorsportrat darüber abgestimmt und vielleicht haben wir im nächsten Jahr ein neues Punktesystem."

Die FIA-Verantwortlichen haben verschiedene Szenarien in Excel durchgespielt, um das verbesserte Punktesystem zu simulieren. Wie dieses System aussehen wird, ist aber noch nicht bekannt. "Wir haben das Gefühl, dass es vielleicht etwas gerechter wird. Wir denken immer daran, was das Beste für die Meisterschaft ist", so Dunach.

Auch FIA-Straßensport-Direktor Andrew Wheatley äußert sich: "Unsere Priorität war es, die Diskussionen über den Sonntag im Keim zu ersticken. Das hat natürlich neue Diskussionen ausgelöst. Jetzt haben wir eine Option und hoffen, dass die Änderungen das System vereinfachen." Wie genau die FIA dieses Ziel erreichen will, darüber schweigt sie sich bislang aus.