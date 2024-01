Weiß statt blau: M-Sport zeigt Design für die WRC-Saison 2024

Frischer Look für den Ford Puma Rally1 von M-Sport in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024. Im Rahmen der Autosport International Show in Birmingham präsentierte das britische Team am Freitag das Design der Autos, mit denen Adrien Fourmaux und Gregoire Munster 2024 in der WRC an den Start gehen werden.

Nachdem das Team in den Jahren 2022 und 2023 mit einer violetten beziehungsweise blauen Lackierung an den Start gegangen war, ist die Grundfarbe der Fahrzeuge nun weiß. Die Logos von Hauptsponsor Red Bull sind weiterhin prominent zu sehen.

Auf den von M-Sport veröffentlichten Bildern sind keine Veränderungen an der Karosserie des Puma Rally1 zu erkennen, obwohl das Team bereits ein Auto mit einem modifizierten Heckflügel getestet hat. Dieser soll laut Teamchef Richard Millener noch in diesem Jahr zum Einsatz kommen.

"Wir haben an einer Aero-Entwicklung gearbeitet, die bei einigen Tests zu sehen war, aber wir dachten nicht, dass sie für die letzte Rallye der Saison relevant sein würde", sagte Millener 2023 bei der Rallye Japan gegenüber Autosport, einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.

"Wir haben uns entschieden, das auf nächstes Jahr [2024] zu verschieben, was uns im Idealfall mehr Zeit gibt, es fertigzustellen. Es ist nicht allzu aufregend, aber es sollte Anfang nächsten Jahres kommen", so Millener weiter.

Nach der Rückkehr von Ott Tänak zu Hyundai geht M-Sport mit einer jungen Fahrerpaarung an den Start. Fourmaux kehrt nach einer Saison im Rally2-Auto von M-Sport, in der er den Titel in der Britischen Rallye-Meisterschaft gewann, in die Königsklasse der WRC zurück.

Der Luxemburger Munster hatte sich im vergangenen Jahr mit überzeugenden Leistungen bei zwei Gaststarts im Rally1-Auto von M-Sport bei den WM-Läufen in Chile und Zentraleuropa für ein Stammcockpit empfohlen.

M-Sport ist nach Toyota das zweite WRC-Team, das seine Lackierung für die Saison 2024 vorgestellt hat. Die Werksautos des japanischen Herstellers werden künftig schwarz sein. Hyundai wird sein WRC-Design für die Saison 2024, die vom 25. bis 28. Januar mit der Rallye Monte-Carlo beginnt, in der kommenden Woche vorstellen.

Mit Bildmaterial von M-Sport.