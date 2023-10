Weltmeister Kalle Rovanperä: Warum der zweite WM-Titel besser war als der erste

Kalle Rovanperä ist wieder Rallye-Weltmeister! Ein zweiter Platz bei der Rallye Zentraleuropa reichte dem Toyota-Piloten, um seinen WM-Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Anders als 2022, als der Finne nach Belieben dominierte, hatte er in diesem Jahr allerdings zu kämpfen. Deshalb, so sagt Rovanperä selbst, sei der zweite WM-Sieg "deutlich befriedigender" gewesen.

"Ich bin ziemlich stolz auf das Jahr, und ich denke, die Leistung war wichtiger", zieht der alte und neue Weltmeister ein zufriedenstellendes Fazit. "Die Konkurrenz war stärker und es gab nicht so viele einfache Punkte zu holen wie im letzten Jahr, als es viel mehr Probleme bei allen gab. In diesem Jahr war es die ganze Zeit über wichtig, die Punkte zu holen und in guten Positionen zu bleiben."

"Ja, es ist [befriedigender, auf diese Weise zu gewinnen]", bestätigt Rovanperä, der diesen WM-Erfolg gemeinsam seinem Beifahrer Jonne Halttunen feiert. "In gewisser Weise war das letzte Jahr sicher auch nicht schlecht, und es fühlt sich auch ganz gut an."

Konstanz als Schlüssel zum WM-Erfolg

Der 23-Jährige ist erst der sechste Fahrer in der 50-jährigen Geschichte der WRC, der einen WM-Titel erfolgreich verteidigen konnte, und tritt damit in die Fußstapfen von Sebastien Loeb, Sebastien Ogier, Tommi Makinen, Juha Kankkunen und Miki Biasion.

Ein Selbstläufer war die Titelverteidigung für Rovanperä keinesfalls. Im Vorjahr feierte der Toyota-Pilot insgesamt sechs Siege und krönte sich schon zwei Rennen vor Saisonende zum Weltmeister. In dieser Saison konnte der Finne lediglich in Portugal, Estland und Griechenland gewinnen.

Rovanperä ist der jüngste Doppel-Weltmeister in der WRC aller Zeiten Foto: Motorsport Images

Jüngster Doppel-Weltmeister aller Zeiten

"Der Plan war, einfach konstant zu bleiben, und ich bin sehr froh, dass wir das geschafft haben", freut sich der Toyota-Pilot, der eigentlich ein Siegertyp ist. "Es ist eine lange Saison, wenn man bei den Rallyes immer ein paar Positionen vor sich sieht und man einfach auf seinem Platz bleibt, aber die Punkte sind wichtig."

"Manchmal muss man sich einfach mit den Punkten zufriedengeben, aber wie wir gesehen haben, ist das ziemlich clever", weiß Rovanperä, der sich nun als jüngster Doppel-Weltmeister in der WRC aller Zeiten bezeichnen darf. "Ich habe das gerade gehört und es hört sich ziemlich gut an. Es ist klar, dass es nicht so einfach ist, es back-to-back zu schaffen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.