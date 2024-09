WRC 2025: Thierry Neuville verlängert Hyundai-Vertrag um ein Jahr

Thierry Neuville hat seinen Vertrag mit Hyundai in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) um ein Jahr verlängert. Auch in der Saison 2025 wird der Belgier, genau wie Ott Tänak, für den Hersteller aus Korea antreten.

Neuville, der die WRC-Gesamtwertung 2024 seit dem Saisonauftakt anführt, ging in diese Saison als das letzte Jahr seines Hyundai-Vertrags. Nun hat er eine neue Vereinbarung getroffen, die ihn in ein zwölftes Jahr im Team führen wird.

Neuville kam 2014 zu Hyundai, als der koreanische Autohersteller seine zweite Etappe als Werksteam in der Rallye-WM begann. In der ersten gemeinsamen Saison erzielte Neuville sowohl seinen eigenen ersten als auch Hyundais ersten WRC-Sieg, und zwar bei der Rallye Deutschland. Der Sieg ist einer von mittlerweile 20, die der Belgier für das in Alzenau (Deutschland) ansässige Werksteam errungen hat.

Rallye Deutschland 2014: Neuville feiert ersten WRC-Sieg für sich und Hyundai

Foto: Motorsport Images

In der WRC-Saison 2025 wird Neuville abermals mit seinem angestammten Beifahrer Martijn Wydaeghe antreten. Abgesehen davon hat Hyundai bereits vor wenigen Wochen die Option auf das Weltmeister-Duo von 2019, Ott Tänak und Martin Järveoja, gezogen. Tänak fährt zum zweiten Mal für Hyundai (nach 2020 bis 2022). Die Saison 2023 bestritt er für M-Sport-Ford. Den WM-Titel 2019 errang er für Toyota.

Neuville, der seinen Hyundai-Vertrag nun genau wie Tänak ebenfalls verlängert hat, sagt: "Es gibt nicht viele Partnerschaften im Motorsport, die so lange bestehen wie unsere. Seit 2014 haben wir gemeinsam große Erfolge erzielt. Ich habe schon früher gesagt, dass dieses Team für mich zu einer zweiten Familie geworden ist. Und unser Ehrgeiz und unsere Motivation sind Jahr für Jahr noch gewachsen."

"Es wäre eine große Ehre, am Ende dieser Saison unseren ersten Fahrer-WM-Titel mit ihnen zu gewinnen und das Ganze dann in einem zwölften gemeinsamen Jahr fortzusetzen. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was die Zukunft für uns bereithält", so der fünfmalige Vizeweltmeister.

Im vergangenen Jahr hatte Neuville erklärt, dass er gerne einen Zweijahresvertrag bis 2026 unterschreiben würde. Die Zukunft von Hyundai in der Rallye-WM über 2025 hinaus ist jedoch noch nicht bestätigt. Es gibt Spekulationen, dass der koreanische Hersteller die WRC verlassen könnte, da man voraussichtlich 2026 die Langstrecken-WM (WEC) einsteigen will.

Hyundai-Teamchef Cyril Abiteboul sagt anlässlich Neuvilles Vertragsverlängerung um ein Jahr: "Wir freuen uns, Thierry Neuville an der Seite von Ott Tänak für unser Programm in der Rallye-Weltmeisterschaft 2025 zu bestätigen. Die Entscheidung, diese konkurrenzfähige Paarung bei Hyundai Motorsport zu behalten, unterstreicht unser Engagement für die Rennserie im Jahr 2025. Wir werden dann erneut alle drei WM-Titel anstreben."

"Thierry ist seit den Anfängen von Hyundai Motorsport dabei und hat sich in den vergangenen elf Jahren sowohl auf den Strecken als auch in der Fabrik als unschätzbar für das Team erwiesen. Mit ihm und seinem Beifahrer Martijn Wydaeghe, die beide für die nächste Saison verpflichtet wurden, haben wir alle Voraussetzungen, um weiterhin an der Spitze unseres Sports zu kämpfen", so Abiteboul.

Eine Entscheidung für die Saison 2025 hat Cyril Abiteboul noch nicht getroffen

Foto: Hyundai

Noch nicht bekanntgegeben hat Hyundai, wer in der WRC-Saison 2025 den dritten i20 N Rally1 pilotieren wird. Abiteboul erklärte kürzlich, "alle möglichen Szenarien" durchspielen zu wollen. In der laufenden Saison 2024 kamen als Fahrer des dritten Werks-Hyundai sowohl Esapekka Lappi als auch Andreas Mikkelsen und Dani Sordo zum Zug.

Adrien Fourmaux von M-Sport-Ford wurde zuletzt stark mit dem dritten Platz im Hyundai-Team für 2025 in Verbindung gebracht, wenngleich M-Sport seinen Spitzenfahrer gerne in den eigenen Reihen behalten würde.