WRC-Champion: Toyota nach WRC-Test in Spanien auf Schotter besser

Toyota musste seine Hausaufgaben auf Schotter machen, um in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023 gegen Hyundai und M-Sport-Ford bestehen zu können. Deshalb testeten die Japaner vor dem nächsten WM-Lauf in Mexiko in Spanien. Laut WRC-Champion Kalle Rovanperä verlief der Test nach Plan, weshalb er zuversichtlich auf das Rennwochenende in Mexiko vom 16. bis 19. März 2023 blickt.

Die anspruchsvollen Rallyes auf losem Untergrund offenbarten bereits im vergangenen Jahr kleine Schwächen des Toyota GR Yaris Hybrid, dennoch dominierte die Marke die Saison und gewann beide Titel. Trotz der offensichtlichen Probleme waren Italien und Griechenland die einzigen Events, bei denen Toyota ohne Podestplatz abreisen musste.

Um die Schwächen in der Saison 2023 auszumerzen, hat Toyota bereits im Winter viel Zeit in die Entwicklung investiert, um auf Schotterpisten schneller zu werden. Der Test in Spanien war die Generalprobe für die erste Schotter-Rallye der Saison 2023. Zu Beginn der Saison war die WRC auf den asphaltierten Straßen von Monaco und den verschneiten Pisten von Schweden unterwegs.

Test für Vorbereitung elementar

Laut Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala war der Test in Spanien "sehr wichtig" für die Vorbereitung auf die Rallye Mexiko. Weltmeister Rovanperä ist optimistisch, dass der Hersteller den richtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht hat, um in Mittelamerika um den Sieg kämpfen zu können. Im vergangenen Jahr holte der Finne insgesamt vier Siege auf losem Untergrund.

"Das Team hat hart gearbeitet, um auf diese Art von Schotter konkurrenzfähiger zu werden", sagt er. "Wir hatten einfach nicht die Pace unter diesen Bedingungen, also haben wir viel Arbeit in das Auto gesteckt, um es zu verbessern. Das Fahrzeug ist unter diesen Bedingungen definitiv besser. Wir arbeiten immer noch hart daran, alle Schwächen auszumerzen, und wir bewegen uns in die richtige Richtung."

Nach einem zweiten Platz in Monaco und einem vierten Rang in Schweden liegt Rovanperä in der Gesamtwertung auf Rang zwei. Ott Tänak führt die Gesamtwertung im Ford Puma von M-Sport an, nachdem der Este in Schweden gewann und in Monaco nur Fünfter wurde. Thierry Neuville komplettiert nach zwei dritten Plätzen die Top 3.

Rovanperä mit taktischen Spielchen

In Schweden traf Rovanperä eine interessante strategische Entscheidung, als er auf der Powerstage vom Gas ging. Damit ersparte sich der Finne, in Mexiko am ersten Tag die Wertungsprüfungen eröffnen zu müssen. Für den 22-Jährigen ist die Startposition in Mexiko ein wichtiger Erfolgsfaktor, weshalb er in Schweden auf der letzten Stage auf die Bonuspunkte verzichtet hat.

"In Mexiko ist es wichtig, von weit hinten zu starten", erklärt der jüngste WRC-Champion der Geschichte. "Es ist eine der härtesten Veranstaltungen im Kalender, wenn man die Prüfungen eröffnen muss. Deshalb bin ich sehr glücklich, dass wir als Zweite starten. Im Vergleich zu den Fahrern hinter mir wird es trotzdem ein hartes Stück Arbeit, aber wir werden unser Bestes geben."

Der aktuelle Tabellenführer Tänak muss am Donnerstag und Freitag alle Wertungsprüfungen eröffnen. Erst am Samstag und Sonntag wird in umgekehrter Reihenfolge der Rallyewertung gestartet. Damit hat sich Rovanperä in Schweden einen Vorteil für die ersten beiden Tage in Mexiko verschafft, während Tänak auf zehn der insgesamt 23 Wertungsprüfungen vor der schwierigen Aufgabe steht, die Strecke zu säubern.

Rovanperä hofft, dass in Mexiko der Knoten platzt und er seinen ersten Sieg in der Saison 2023 einfahren kann. "Der Saisonstart war nicht der einfachste, aber wir haben trotzdem gute Punkte geholt", sagt er. "In Schweden hätten wir besser abschneiden können, aber unser Ziel war es, das Auto beim Test zu verbessern, damit wir in Mexiko in der Lage sind, um gute Positionen zu kämpfen."

