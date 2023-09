WRC Griechenland: Neuville baut Vorsprung vor Ogier aus

Der über Nacht führende Thierry Neuville (Hyundai) verlor bei der ersten Schotterprüfung des Tages bei der Akropolis-Rallye 2023 in Griechenland die Führung an Toyota-Fahrer Sébastien Ogier, kämpfte sich aber zurück und hatte am Ende der Samstagmorgenschleife einen Vorsprung von 10,9 Sekunden. Der Meisterschaftsführende Kalle Rovanperä macht sich mit zwei beeindruckenden Etappensiegen Hoffnungen auf den Sieg und liegt jetzt 23,7 Sekunden zurück.

Rovanperäs nächster Meisterschaftsrivale und Teamkollege Elfyn Evans musste jedoch auf einem Straßenabschnitt anhalten, um ein Problem an seinem GR Yaris zu beheben, wodurch der Waliser auf den fünften Platz zurückfiel (+1:54,4).

Dani Sordo (Hyundai) kletterte auf den vierten Platz, während Teamkollege Esapekka Lappi durch einen Reifenschaden auf den siebten Platz zurückfiel, hinter Takamoto Katsuta, aber vor Ott Tänak im einzigen verbliebenen M-Sport-Ford.

Die Prüfungen des Samstags standen unter dem Eindruck der sintflutartigen Regenfälle des Sturms Daniel Anfang der Woche, und die Auswirkungen dieses extremen Wasserereignisses waren deutlich zu sehen. Die erste Prüfung, Pavliani (24,25 Kilometer), die in den griechischen Bergen stattfand, wies tückische nasse und schlammige Abschnitte auf, die eher an die Safari-Rallye in Kenia erinnerten.

Die kniffligen Bedingungen spielten Rovanperä in die Hände, denn der Weltmeister brillierte und holte sich seinen ersten Etappensieg bei dieser Veranstaltung. Der Finne war 1,3 Sekunden schneller als Ogier, der im Kampf um den Sieg einen wichtigen Schritt machte.

Ogier gelang es, 10,6 Sekunden auf den Führenden Neuville herauszuholen und einen Rückstand von 2,8 Sekunden in die Führung umzuwandeln, obwohl er auf der Etappe einen Moment zu kämpfen hatte.

"Eine schwierige Etappe, der Schlamm in der Mitte war wirklich sehr herausfordernd", sagt Ogier. "Wir hatten Aquaplaning und es gab einige große Steine, wir hatten Glück, dass wir sie nicht mit dem Rad getroffen haben." Neuville kann sich den Rückstand am Ende der Etappe nicht erklären: "Ich hatte eine gute Etappe. Um ehrlich zu sein, konnte ich nicht wirklich mehr tun."

Auch Evans tat sich schwer und war 0,8 Sekunden langsamer als Neuville, aber es reichte, um den vierten Gesamtrang zu halten. Teamkollege Katsuta schien auf dem besten Weg zu sein, eine starke Zeit zu erzielen, nachdem er im Vergleich zu Tänak von M-Sport auf der Strecke lag, doch ein Dreher bei Kilometer 18 kostete ihn 30 Sekunden. Tänak fuhr die fünftschnellste Zeit, obwohl der Este berichtete, dass sein Ford Puma zu wenig Leistung hatte.

Hyundai-Pilot Lappi erging es noch schlechter, denn der Finne verlor wegen einer defekten Handbremse 34,1 Sekunden, blieb aber mit 3,3 Sekunden Vorsprung auf Teamkollege Sordo Fünfter. Lappis Pech setzte sich auf der nächsten Prüfung fort, der achten Etappe (Karoutes, 28,49 Kilometer), der längsten der Rallye und der ersten komplett trockenen Schotterpiste der Veranstaltung bisher.

Lappi berührte einen großen Stein, der einen Reifenschaden verursachte, der ihn 2:37,5 Minuten kostete und den Hyundai-Piloten vom fünften auf den siebten Platz in der Gesamtwertung zurückwarf.

Für Hyundai gab es jedoch Grund zur Freude, denn Neuville zeigte eine beeindruckende Reaktion auf den Verlust der Führung. Der Vorstoß des Belgiers wurde mit einem Etappensieg belohnt, aber noch wichtiger ist, dass er 9,8 Sekunden schneller war als Ogier und die Führung um 2,0 Sekunden zurückeroberte. Ogiers Zeitverlust wurde durch einen seltenen Fehler des Franzosen vergrößert, der sich gegen Ende der Prüfung an einer Kreuzung halb drehte und stehen blieb.

Nach dem Sieg auf der siebten Etappe kämpfte Rovanperä auf der achten Etappe mit dem Gegensatz zwischen trockenen und staubigen Bedingungen und fuhr die viertschnellste Zeit, mit 1,3 Sekunden Rückstand auf Evans.

Das Drama setzte sich auf der neunten Etappe fort, doch es war Evans, der für Schlagzeilen sorgte. Der Waliser wurde auf der Hälfte der 18,02 Kilometer langen Eleftherochori-Prüfung plötzlich langsamer, bevor er in den EV-Modus wechselte. Evans schaffte es, bis zum Ende der Etappe zu humpeln, und verlor dabei mehr als eine Minute. Es war unklar, ob eine Lösung gefunden werden konnte, um die Fahrt zurück zum Service zu beenden.

Während Evans zu kämpfen hatte, legte sein Teamkollege Rovanperä unter schwierigen Bedingungen ein rasantes Tempo vor und holte sich den zweiten Etappensieg. Neuville konnte mit nur 1,5 Sekunden Rückstand fast mit dem Finnen mithalten, aber vor allem konnte der Hyundai-Pilot seinem Rivalen Ogier 8,9 Sekunden abnehmen, der zugab, dass "ich vielleicht nicht genug riskiert habe".

Neuville geht nun mit einem Vorsprung von 10,9 Sekunden auf Ogier in den zweiten Durchgang der Prüfungen am Samstagnachmittag.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.