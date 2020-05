WRC-Kalender 2020: Übersicht über Absagen und Terminverschiebungen

Die Rallye-Weltmeisterschaft WRC steht in Zeiten der Corona-Pandemie vor einer schwierigen Aufgabe. Einige Rallyes mussten bereits verschoben oder komplett abgesagt werden. Hier finden Sie den aktuellen Stand, wie der restliche Kalender 2020 aussehen könnte und wie die Planungen in den jeweiligen Ländern derzeit sind.

Rallye Kenia (für 4.-6. Juni geplant): Eine Entscheidung, ob die Safari-Rallye durchgeführt werden kann, wird am 15. Mai fallen. Die Regierung will sich so lange wie möglich Zeit lassen. Derzeit ist es nicht erlaubt, nach Kenia einzureißen. Am 15. Mai muss auch entschieden sein, ob die Seefracht auf die Reise nach Afrika geschickt werden kann.

Rallye Finnland (für 6.-8. August geplant): Die Planungen für die Rallye werden derzeit noch fortgesetzt. In Finnland sind Veranstaltungen bis Ende Juli untersagt. Die lokalen Promoter wollen die Lage Anfang Juni neu bewerten. Es wird über eine Verschiebung auf September oder Oktober nachgedacht.

Rallye Neuseeland (für 3.-6. September geplant): Auch dort werden momentan noch die Planungen fortgesetzt, allerdings sind die Grenzen derzeit geschlossen. Ende Mai will man die Situation neu bewerten.

Rallye Türkei (für 24.-27. September geplant): Man plant weiter mit der Veranstaltung, denn nur in den großen Städten gibt es derzeit verschärfte Lockdowns. Die Rallye würde in der Region Marmaris stattfinden.

Rallye Deutschland (für 15.-18. Oktober geplant): Da sich die Coronasituation in Deutschland derzeit etwas entspannt und erste Lockerungen demnächst möglich sind, wird weiterhin mit der Rallye geplant.

Rallye Großbritannien (für 29.10.-1.11. geplant): Momentan wird mit der Durchführung der Rallye geplant.

Rallye Japan (für 19.-22. November geplant): Momentan wird mit der Durchführung der Rallye geplant.

Stand bei bereits verschobene Rallyes:

Rallye Argentinien (ursprünglich vom 23.-26. April): Die strikten Einschränkungen der Regierung würden frühestens im vierten Quartal 2020 eine Rallye ermöglichen.

Rallye Portugal (ursprünglich vom 21.-24. Mai): Wurde vom Veranstalter schon komplett abgesagt und wird 2020 nicht stattfinden. Man bemüht sich um einen Termin im Mai 2021.

Rallye Italien (ursprünglich vom 4.-7. Juni): Diese Rallye ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Ab 1. Juni soll es erste Lockerungen bei den Beschränkungen geben. Ob die Rallye nachgeholt werden kann, ist nicht bekannt.

