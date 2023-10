WRC-Kalender 2024: 13 Läufe mit Lettland-Premiere

Der FIA-Motorsport-Weltrat (World Motor Sport Council, WMSC) hat den Kalender für die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024 bestätigt. Wie erwartet werden 13 Rallyes auf vier Kontinenten ausgetragen.

Zwei Rallyes aus dem Jahr 2023 fallen aus dem Kalender heraus und werden ersetzt. Mexiko und Estland werden wie erwartet gestrichen, dafür kehrt Polen in den Kalender zurück und mit Lettland debütiert die WRC im Baltikum etwas weiter südlich.

Mit acht Läufen findet der Löwenanteil der Rallyes auf Schotter statt. Hinzu kommen vier Asphalt-Rallyes, darunter die Rallye Monte-Carlo (2024 in Gap), die traditionell eine Mischung aus Asphalt und Schnee sein kann, sowie die traditionelle Schnee-Rallye in Schweden.

Die Safari-Rallye in Kenia kehrt als dritter Lauf auf ihren uralten Platz im WM-Kalender zurück, den sie bis zum Jahr 2000 innehatte. Seit ihrer Rückkehr als moderne Rallye im Jahr 2021 hatte sie einen festen Slot im Juni, den nun Polen übernimmt.

Südamerika ist erneut mit der Rallye Chile vertreten, während Europa mit einer ganzen Reihe unterschiedlicher Veranstaltungen aufwartet. Darunter auch die zweite Ausgabe der Rallye Zentraleuropa, die ihre Premiere noch vor sich hat.

Der fünfte Kontinent geht dagegen leer aus: Weder Australien noch Neuseeland sind im Kalender vertreten. Am nächsten kommt Ozeanien noch die Rallye Japan als Saisonfinale.

Damit bleibt es bei einer Besonderheit der vergangenen Jahre, die langsam Tradition wird: Sollte es zu einem WM-Showdown kommen, fällt die Titelentscheidung bei zwei Asphalt-Rallyes, in diesem Fall wie auch 2023 Zentraleuropa und Japan.

Wie bereits berichtet, haben sich die Hoffnungen von WRC Promoter (der WRC-Promoter heißt wirklich so) auf Rallyes in den USA und Saudi-Arabien nicht erfüllt. Für 2025 soll in beiden Fällen ein neuer Anlauf unternommen werden, auch eine Rückkehr der Rallye Argentinien steht im Raum.

"Wir freuen uns auf eine weitere actiongeladene Saison 2024 mit einem Kalender, der nicht nur unsere geschätzten Traditionen feiert, sondern uns auch in eine aufregende Zukunft führt", sagt Jona Siebel, Geschäftsführer von WRC Promoter.

"Unsere Rückkehr nach Polen und unser Debüt in Lettland unterstreichen unser Engagement, den Fans und Teilnehmern ein neues und aufregendes WRC-Erlebnis zu bieten."

WRC-Kalender 2024

25.-28. Januar: Monte-Carlo (Asphalt/Eis)

15.-18. Februar: Schweden (Schnee)

28.-31. März: Safari/Kenia (Schotter)

18.-21. April: Kroatien (Asphalt)

9.-12 Mai: Portugal (Schotter)

30. Mai - 2. Juni: Sardinien/Italien (Schotter)

27.-30. Juni: Polen (Schotter)

18.-21. Juli: Lettland (Schotter)

1.-4. August: Finnland (Schotter)

5.-8. September: Akropolis/Griechenland (Schotter)

26.-29. September: Chile (Schotter)

31. Oktober - 3. November: Zentraleuropa (Asphalt)

21.-24. November: Japan (Asphalt)

