WRC-Kalender 2024: Trend geht zu 13 Rallyes - ohne USA und Saudi-Arabien

In der laufenden Saison 2023 der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) umfasst der Kalender 13 Events. Und derzeit deutet einiges darauf hin, dass dies auch dem Umfang des WRC-Kalenders für die Saison 2024 entsprechen wird, wobei eine neue Rallye bereits bestätigt ist und sich noch weitere Veränderungen im Vergleich zu 2023 abzeichnen.

Vor wenigen Monaten noch hatten sich sowohl die USA als auch Saudi-Arabien Hoffnungen auf ein Debüt im WRC-Kalender 2024 gemacht. Die aktuellen Entwicklungen aber deuten für beide Länder darauf hin, dass es frühestens 2025 soweit sein wird.

Ohne die USA und ohne Saudi-Arabien stehen die Zeichen für die Rallye-WM 2024 derzeit auf 13 Events. Vertraglich bestätigt sind Rallyes mit WM-Status in Monte Carlo, Schweden, Portugal, Italien, Kenia, Griechenland, Chile und seit dem vergangenen Wochenende auch Finnland. Hinzu kommt Neuzugang Lettland als Ersatz für die aus dem Kalender fallende Estland-Rallye.

Die Rallye Estland fliegt für 2024 aus dem WRC-Kalender - Ersatz steht fest Foto: M-Sport

Im Rennen für die noch übrigen vier Rallyes, um auf einen WRC-Kalender mit 13 Saisonstationen zu kommen, befinden sich allen voran Japan, Kroatien und die Ende Oktober 2023 erstmals anstehende Rallye Zentraleuropa mit WPs in Deutschland, Österreich und Tschechien.

Als vierter Kandidat für 2024 macht sich laut Informationen von 'Motorsport.com' nun Polen wieder Hoffnungen auf eine Rückkehr in den WRC-Kalender. Eine WM-Rallye in Polen gab es zuletzt in der Saison 2017. Kommt es 2024 zum Comeback, dann wird voraussichtlich die Rallye Mexiko weichen müssen.

Im Gegensatz dazu stehen die Chancen für ein baldiges WRC-Comeback in zwei anderen Ländern eher schlecht, nämlich in Argentinien und in Großbritannien.

In Argentinien, wo die Rallye-WM zuletzt in der Saison 2019 gastierte, hat man immerhin die Hoffnung, für 2025 wieder einen Platz im Kalender zu bekommen. Das südamerikanische Land ist zusammen mit den USA und Saudi-Arabien das dritte, das nun für die übernächste Saison auf eine WM-Rallye hofft.

