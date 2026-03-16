WRC kehrt 2027 nach Großbritannien zurück: Neue Rallye in Schottland

Die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) kehrt im Jahr 2027 nach Großbritannien zurück. Allerdings nicht nach Wales, wo die WRC zuletzt vor sieben Jahren zu Gast war, sondern nach Schottland. Das wurde am Montag bekanntgegeben, der Vertrag mit den lokalen Organisatoren hat eine Laufzeit von drei Jahren.

Mit der komplett neuen Schotter-Veranstaltung "Rally Scotland" endet eine siebenjährige Abwesenheit der WRC im Vereinigten Königreich. Zuletzt fand die Rallye Großbritannien im Jahr 2019 statt, bevor sie aufgrund gestrichener Fördergelder der walisischen Regierung aus dem Kalender verschwand. Großbritannien blickt auf eine reiche Rallye-Tradition zurück, wobei die ehemalige RAC-Rallye im Jahr 1973 zu den Gründungsmitgliedern der Weltmeisterschaft gehörte.

Seit dem Aus in Wales gab es kontinuierliche Bemühungen um eine Rückkehr, doch Projekte in Wales und Nordirland scheiterten zunächst. Motorsport UK identifizierte schließlich im Jahr 2024 Schottland als potenziellen Kandidaten.

Die Bewerbung basiert auf einer Schotter-Rallye mit dem Zentrum in Aberdeen. Der Nordosten Schottlands wurde aufgrund der sportlichen Herausforderung, der internationalen Verkehrsanbindung, ausreichender Hotelkapazitäten und der beeindruckenden Landschaft ausgewählt.

Finanzierung steht: Startschuss in der neuen Ära

Nachdem ein Deal für das Jahr 2026 noch nicht zustande kam, ist die Finanzierung durch die schottische Regierung sowie die Stadträte von Aberdeen und Aberdeenshire nun gesichert. Der Vertrag mit dem WRC-Promoter läuft von 2027 bis 2029. Damit wird die Rallye die neue Fahrzeuggeneration begrüßen, die nach dem technischen Reglement für 2027 gebaut wird.

Das Hauptquartier der Rallye wird das 330 Millionen Pfund teure "P&J Live" im Event Complex Aberdeen (TECA) sein. Dieses bietet Platz für einen Indoor-Servicepark, das Rallye-Hauptquartier sowie Flächen für Kongresse und Seminare. Die Wertungsprüfungen werden auf abgesperrten Schotterpisten in den Wäldern von Aberdeenshire ausgetragen. Die Veranstalter planen eine kompakte Route auf bewährter Infrastruktur.

Stimmen zur Rückkehr nach Großbritannien

"Rallyesport hatte schon immer einen besonderen Platz in der Geschichte des britischen Motorsports und war für mich persönlich ein riesiger Teil meines Lebens", sagt der Vorsitzende von Motorsport UK und ehemalige Subaru-WRC-Chef David Richards. "Nachdem ich die Weltmeisterschaft selbst im Auto erlebt habe, weiß ich, wie einzigartig die Atmosphäre in Großbritannien sein kann. Wir sind der schottischen Regierung und den lokalen Behörden unglaublich dankbar für ihr Engagement."

Simon Larkin, Event-Direktor des WRC-Promoters, ergänzt: "Seit dem letzten Besuch der WRC im Jahr 2019 haben Motorsport UK und der Promoter eng zusammengearbeitet, um den richtigen Weg für eine Rückkehr zu finden. Wir haben nur Lob übrig für die Entschlossenheit und die harte Arbeit, die Motorsport UK investiert hat, um dieses Projekt zum Leben zu erwecken."

Wirtschaftsfaktor und Ausblick

Machbarkeitsstudien schätzen, dass die Veranstaltung der regionalen Wirtschaft rund 100 Millionen Euro einbringen wird. Richard Lochhead, schottischer Minister für Wirtschaft, betont: "Dies ist das erste Mal, dass ein WM-Lauf ausschließlich in Schottland ausgetragen wird. Es ist ein riesiger Moment für den schottischen Motorsport und eine Gelegenheit, tausende Besucher, Teams und Fans aus aller Welt anzuziehen."

Auch der Automobil-Weltverband FIA begrüßt den Schritt. Malcolm Wilson, stellvertretender FIA-Präsident für Sport, erklärt: "Das ist eine großartige Ankündigung für die WRC und zeigt die positive Richtung, in die wir uns bewegen. Das Vereinigte Königreich hat eine unglaubliche Tradition und Leidenschaft für unseren Sport."

Die Rally Scotland wird voraussichtlich einen Termin im Herbst 2027 erhalten. Derzeit laufen Gespräche mit der FIA über die Durchführung einer Test- oder Kandidaten-Rallye im Vorfeld. Neben Schottland könnte 2027 mit den USA ein weiterer neuer Lauf in den Kalender rücken, wo für Juni dieses Jahres bereits ein Test-Event geplant ist.