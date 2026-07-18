WRC Rallye Estland 2026: Pajari trotz Solbergs Konter weiter auf Kurs

Toyota-Pilot Sami Pajari bleibt bei der Rallye Estland, dem neunten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2026, weiter der Fahrer, den es zu schlagen gilt. Nach einer beeindruckenden Fahrt, bei der er am Freitag alle sieben Wertungsprüfungen (WP) gewann, setzte Pajari seine Dominanz auf den schnellen Schotterpisten zunächst auch am Samstagmorgen fort.

Der Finne, der seinen ersten WRC-Sieg anstrebt, gewann die ersten beiden Prüfungen der morgendlichen Schleife. Damit baute er seine Serie auf neun Prüfungssiege in Folge aus und vergrößerte seinen Vorsprung auf Solberg auf 17,6 Sekunden. Sein Durchmarsch endete jedoch auf der zehnten Wertungsprüfung "Peipsiaare 2".

Hier schlug sein Teamkollege Oliver Solberg zu und nahm seinem Rivalen 3,3 Sekunden ab. Solberg war nach einigen Abstimmungsänderungen sichtlich zufriedener mit dem Fahrgefühl in seinem GR Yaris. Im Anschluss entschied er auch die elfte Prüfung "Mustvee 2" mit einem Vorsprung von 0,2 Sekunden vor Pajari für sich. Damit ging Pajari mit einem auf 14,1 Sekunden geschrumpften Vorsprung auf Solberg in den Servicepark.

"Es scheint, als wäre Oliver extrem schnell gewesen und hätte wie verrückt gepusht [auf WP10]. Ich möchte es Oliver nicht leicht machen, aufzuholen, also müssen wir weiter pushen", sagte Pajari. "Ich muss mich auf mein Ding konzentrieren. Das Gefühl ist nach wie vor da, also müssen wir weiter pushen."

Oliver Solberg bläst zur Jagd auf Pajari

Für Solberg zahlten sich die Änderungen am Set-up seines Fahrzeugs aus. "Das war gestern das Ziel, das Auto umzustellen, um endlich herauszufinden, warum das Gefühl nicht wie im letzten Jahr war, und wir haben einige Antworten gefunden. Es sollte mehr oder weniger dasselbe wie letztes Jahr sein, und das Gefühl ist ein bisschen besser", erklärte Solberg, der 2025 in Estland seinen ersten Sieg in der WRC erzielt hatte

Die morgendliche Schleife verlief für Solberg allerdings nicht ohne Schrecksekunde, da er eine Vibration am rechten Vorderreifen spürte. "Ich hatte solche Angst, dass der Reifen explodieren würde, nach dem, was Taka [Katsuta] gestern passiert ist", so Solberg. "Ich habe ein wenig herausgenommen, weil es mir ein bisschen Angst gemacht hat. Am Ende war alles in Ordnung und ich hätte wahrscheinlich mehr pushen können, aber man weiß ja nie. Wenn er während der Prüfung hochgeht, ist man gelaufen."

Hyundai-Duell um Platz drei spitzt sich zu

Adrien Fourmaux von Hyundai hält weiterhin den dritten Platz, obwohl er auf der zehnten Prüfung einen Schreckmoment überstand, als er mit der vorderen rechten Ecke seines i20 N Rally1 ein Element zur Kurvenbegrenzung traf.

Der Franzose hatte auf den Prüfungen acht und neun jeweils die drittschnellste Zeit erzielt, doch dieser Vorfall erlaubte es seinem Teamkollegen Thierry Neuville, bis auf 8,7 Sekunden heranzukommen. Fourmaux war anschließend gezwungen, auf den letzten fünf Kilometern der elften Prüfung einen schleichenden Plattfuß zu verwalten. Der viertplatzierte Neuville verkürzte den Abstand dadurch weiter auf 5,6 Sekunden.

Hinter Neuville verlor der amtierende Weltmeister Sebastien Ogier (Toyota) im Duell mit dem Belgier an Boden. Er beendete die Schleife mit 19,8 Sekunden Rückstand auf Neuville und 1:04,4 Minuten Rückstand auf die Spitze.

"Es lief nicht so, wie wir es uns erhofft hatten. Ich habe es nicht geschafft, meine Geschwindigkeit zu steigern", sagte Ogier. "Ich denke, ich zögere immer noch zu viel, besonders bei den ersten Durchgängen auf den Hochgeschwindigkeitsabschnitten im Wald. Es ist schwierig, entschlossen genug zu sein, und im Moment ist das die Geschwindigkeit, die wir haben."

WM-Spitzenreiter Elfyn Evans reagiert

Ogier ging mit einem Vorsprung von 16,7 Sekunden vor dem WM-Führenden Elfyn Evans (Toyota) in den Service. Evans erwies sich als der größte Gewinner dieser Schleife. Er startete den Tag als Neunter, schaffte es aber nach der achten Prüfung, an Esapekka Lappi (Hyundai) und Josh McErlean (M-Sport Ford) vorbei auf Rang sieben vorzurücken.

McErleans Teamkollege Martins Sesks geriet ebenfalls in Schwierigkeiten, als er sich auf der neunten Prüfung einen Reifenschaden vorne rechts zuzog, was Evans auf den sechsten Platz spülte. Sesks musste seine verbleibenden Reifen schonen, um die Schleife zu beenden. Jon Armstrong (M-Sport-Ford) komplettierte das Rally1-Feld als Neunter, obwohl er am Ende der letzten Prüfung der Schleife an Nasenbluten litt.

Die Crews erwarten am Samstagnachmittag noch fünf weitere Wertungsprüfungen.