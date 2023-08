WRC Rallye Finnland 2023: Favoritensterben am Freitagmorgen

Die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) ist zu Gast in Finnland, wo eines der spektakulärsten Schotterrennen der Saison 2023 ausgetragen wird. Die 1000-Seen-Rallye begann bereits am Donnerstag mit Wertungsprüfung (WP) 1, die Ott Tänak gewann. Der Este war jedoch der erste Fahrer, der am Freitagmorgen auf WP 3 aufgeben musste. Ihm folgten sein M-Sport-Teamkollege Pierre-Louis Loubet und Hyundai-Pilot Esapekka Lappi, der in einen heftigen Unfall verwickelt war.

Der Reihe nach: Tänak setzte sich am Donnerstag mit 0,6 Sekunden Vorsprung an die Spitze der Rallye Finnland und sorgte auf der Harju-Prüfung für gute Laune im M-Sport-Lager. Die Rallye wurde am Freitagmorgen fortgesetzt und es war Takamoto Katsuta, der WP 2 gewann, während der aktuelle Weltmeister Kalle Rovanperä im Toyota knapp die Führung übernahm, da Tänak nur Siebter wurde.

Auf WP 3 begann für M-Sport ein Albtraum, denn beide Ford Pumas mussten nach der 14,21 Kilometer langen Lankamaa-Stage die Segel streichen. Tänak musste wegen eines Motorschadens an seinem Ford aufgeben, der laut M-Sport womöglich durch einen Kontakt mit einem Hindernis entstanden ist. Pierre-Louis Loubet traf einen Stein und beschädigte das Auto hinten links. Damit war der Samstag für beide Piloten bereits am Vormittag beendet.

Tänak und sein Teamkollege Martin Järveoja waren auf sich allein gestellt, arbeiteten aber lange, um das Auto wieder auf die Strecke zu bringen. Beide lagen sogar im Schlamm und versuchten mit den Werkzeugen, die ihnen am Straßenrand, wo das Auto abgestellt werden musste, zur Verfügung standen, den Defekt zu beheben, um zumindest eine Chance zu haben, wieder ins Geschehen einzugreifen.

Kalle Rovanperä führt die Rallye Finnland 2023 an Foto: Motorsport Images

Auf WP 5 erwischte es den nächsten Piloten: Lappi kam auf der Halttula-Stage von der Strecke ab und prallte mit Heck und Front seines i20 gegen einen Baum. Beide Fahrer meldeten sofort, dass alles in Ordnung sei, doch das Auto wurde beim Aufprall schwer beschädigt. Einsetzender Regen machte die Gripverhältnisse unberechenbar, weshalb auch Teemu Suninen beinahe einen Unfall gehabt hätte. Der Finne konnte seinen i20 aber rechtzeitig abfangen.

Esapekka Lappi ist nach einem heftigen Unfall ausgeschieden Foto: Motorsport Images

