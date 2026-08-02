WRC Rallye Finnland 2026: Nächster Pajari-Sieg nach Ogier-Drama

Toyota-Pilot Sami Pajari hat am Sonntag die Rallye Finnland, den zehnten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2026, gewonnen. Der 24-Jährige hatte bei seiner Heimrallye nach 20 Wertungsprüfungen über insgesamt 316,04 Kilometer im Ziel einen Vorsprung von 26,7 Sekunden auf seinen Teamkollegen Oliver Solberg. Elfyn Evans komplettierte auf Rang drei (+ 1:19,5 Minuten) den Dreifacherfolg von Toyota. (zu den Ergebnissen)

Pajari ließ damit seinem ersten WRC-Sieg gleich den zweiten folgen. Erst vor zwei Wochen hatte er bei der Rallye Estland erstmals bei einem WM-Lauf triumphiert. Zugleich schrieb Pajari WRC-Geschichte, denn es war der 200. Sieg eines finnischen Fahrers in der Rallye-WM.

Beim Erfolg bei der schnellen Schotterrallye in seinem Heimatland profitierte Pajari allerdings vom schweren Unfall seines Teamkollegen Sebastien Ogier.

Der neunmalige Weltmeister, der in Finnland erstmals seit 2021 wieder mit seinem langjährigen Beifahrer Julien Ingrassia antrat, hatte die Rallye seit Freitagmorgen angeführt und schien dem Sieg entgegenzufahren.

Am Samstag kam Ogier jedoch auf der 17. Wertungsprüfung aus bislang ungeklärter Ursache von der Strecke ab. Sein Toyota GR Yaris fuhr in einer Rechtskurve mit hoher Geschwindigkeit geradeaus und überschlug sich mehrfach. Ogier und Ingrassia konnten sich aus eigener Kraft aus dem Wrack befreien und erlitten keine ernsthaften Verletzungen. Die beiden verbrachten die Nacht jedoch zur Beobachtung im Krankenhaus.

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