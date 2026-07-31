WRC Rallye Finnland 2026: Ogier führt, Probleme bei Neuville und Lappi

Sebastien Ogier und sein neuer, alter Beifahrer Julien Ingrassia lieferten eine makellose Leistung ab und führten die Rallye Finnland, den zehnten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2026, nach einer ereignisreichen Schleife am Freitagmorgen an.

Das Toyota-Duo Ogier/Ingrassia, das zuletzt vor fünf Jahren gemeinsam angetreten war, harmonierte schnell wieder, gewann drei der vier schnellen Schotterprüfungen und ging mit einem Vorsprung von 5,3 Sekunden auf Hyundai-Pilot Adrien Fourmaux in den Mittagsservice.

"Ich glaube, da steckte viel Risiko für mich drin", sagte Ogier nach der letzten Prüfung der Schleife. "Ich habe mächtig gepusht und es gab ein paar kleine Schreckmomente. Ehrlich gesagt haben wir auf jeder Prüfung alles gegeben."

Sebastien Ogier übernimmt früh das Kommando

Der Sieger der Rallye Estland, Sami Pajari (Toyota), beendete die Schleife als Dritter mit 8,0 Sekunden Rückstand auf die Spitze, während sich sein Teamkollege Oliver Solberg nach Zwischenfällen von Thierry Neuville und Esapekka Lappi (beide Hyundai) sowie von M-Sport-Ford-Pilot Jon Armstrong auf den vierten Platz vorkämpfte. (zu den Ergebnissen)

Ogier übernahm auf der 18,16 Kilometer langen Auftaktprüfung "Laukaa" sofort das Kommando. Obwohl der Franzose einräumte, keinen perfekten Start in die Prüfung erwischt zu haben, war er 2,9 Sekunden schneller als Fourmaux und Lappi, die sich die zweitschnellste Zeit teilten.

Das reichte aus, um Ogier mit 1,7 Sekunden Vorsprung an die Spitze der Rallye zu katapultieren - eine Position, die er für den Rest der Schleife behaupten sollte. Pajari war der einzige andere Fahrer, der sich eine Bestzeit sichern konnte, als er die dritte Prüfung für sich entschied.

Kollision mit Stein wirft Thierry Neuville zurück

Pajari rückte auf der vierten Wertungsprüfung auf den zweiten Gesamtrang vor, fiel aber nach der letzten Prüfung der Schleife um 2,7 Sekunden hinter den stark fahrenden Fourmaux zurück.

"Es war ein fantastischer Morgen, aber ich hätte gerne noch mehr", sagte Fourmaux. "Manchmal bin ich in der Spurrille, manchmal ist die Linie extrem tückisch. Es war heute Morgen definitiv nicht einfach, aber ich bin zufrieden."

Neuville lag als Gesamtvierter voll im Kampf um die Spitze, ehe er bei der fünften Prüfung ("Hoho") einen im Unterholz versteckten Stein traf. Der Aufprall beschädigte die vordere linke Aufhängung seines i20 N Rally1 schwer und kostete mehr als 1:30 Minuten. Es gab Befürchtungen, dass der Weltmeister von 2024 den Servicepark nicht erreichen könnte, aber es gelang ihm, das Auto zurückzubringen.

Heimspiel für Lappi nach Überschlag wohl gelaufen

Das galt nicht für seinen Teamkollegen Lappi. Der Finne war schnell aus den Startlöchern gekommen und lag auf dem fünften Gesamtrang, bevor ihm auf der vierten Prüfung ein verhängnisvoller Fehler unterlief.

Lappi verlor das Heck des Fahrzeugs und geriet in einen Graben, wodurch sich sein i20 N Rally1 überschlug. Es gilt als unwahrscheinlich, dass der Schaden am Auto während der laufenden Rallye repariert werden kann.

Infolgedessen kletterte Toyota-Pilot Solberg auf den vierten Platz, 11,8 Sekunden hinter der Spitze. Der Monte-Carlo-Sieger hatte bei seinem ersten Einsatz in einem Rally1-Auto auf finnischen Straßen noch damit zu kämpfen, das richtige Gefühl zu finden.

Schwieriger Vormittag für Evans und Katsuta

Der Führende der Rallye-Weltmeisterschaft, Elfyn Evans (Toyota), beendete den Morgen auf dem fünften Gesamtrang, 14,1 Sekunden hinter Ogier, nachdem er auf der letzten Prüfung kurzzeitig im Gebüsch gelandet war.

Takamoto Katsuta (Toyota) erlebte eine schwierige Schleife mit anhaltendem Unter- und Übersteuern und erreichte den Service als Sechster mit 27,4 Sekunden Rückstand auf die Spitze.

M-Sport-Ford-Pilot Mārtins Sesks und Josh McErlean komplettierten das Feld der verbliebenen Rally1-Fahrzeuge auf den Plätzen sieben beziehungsweise acht. Teamkollege Armstrong hatte weniger Glück: Sein Tag endete, nachdem er auf der dritten Prüfung mit seinem M-Sport Ford Puma Rally1 im Graben landete. Zuschauer versuchten noch, das gestrandete Auto zu bergen, aber der Nordire konnte die Schleife nicht fortsetzen.