Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Rallye-WM Finnland

WRC Rallye Finnland: Ogier nach Unfall über Nacht im Krankenhaus

Sebastien Ogier gibt nach seinem schweren Unfall Entwarnung: Er und Julien Ingrassia verbrachten die Nacht aber vorsorglich im Krankenhaus

Markus Lüttgens Tom Howard
Veröffentlicht:
WRC Rallye Finnland: Ogier nach Unfall über Nacht im Krankenhaus

Sebastien Ogier und Julien Ingrassia vor dem Unfall

Foto: Toyota Racing

Sebastien Ogier hat bestätigt, dass es ihm und Beifahrer Julien Ingrassia nach ihrem schweren Unfall bei der Rallye Finnland, dem zehnten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2026, den Umständen entsprechend gut geht. Allerdings mussten die beiden Franzosen zur Beobachtung die vergangene Nacht in einem Krankenhaus verbringen.

"Leider sind wir heute auf der 17. Wertungsprüfung von der Straße abgekommen. Julien und ich sind beide für ein paar Untersuchungen ins Krankenhaus gefahren und werden nach dem heftigen Einschlag vorsorglich über Nacht bleiben. Aber wir fühlen uns beide gut, und das ist das Wichtigste", schrieb Ogier am Samstagabend auf seinen Social-Media-Kanälen.

Ogier und Ingrassia, der in Finnland Ogiers etatmäßigen Beifahrer Vincent Landais vertrat, befanden sich kurz vor dem Ziel der 17. Wertungsprüfung, als ihr Toyota GR Yaris Rally1 bei hoher Geschwindigkeit von der Strecke abkam. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach zwischen einigen Bäumen. Was genau den Unfall auslöste, ist bislang unklar.

Toyota hatte kurz nach dem Unfall bestätigt, dass sowohl Ogier als auch Ingrassia das Auto aus eigener Kraft verlassen konnten und es ihnen "den Umständen entsprechend gut" gehe, bevor sie zu vorsorglichen Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht wurden. Bis zu dem Unfall hatte Ogier die Rallye souverän angeführt.

"Das ist natürlich nicht das, was wir uns für dieses Wochenende erhofft hatten, besonders nachdem es bisher so gut gelaufen war", schreibt Ogier. "Aber die Hauptsache ist, dass wir am Stück sind. Deshalb ein großes Dankeschön an das Team, dass es ein so stabiles Auto gebaut hat."

"Außerdem muss ich mich bei Julien Ingrassia bedanken, der sich direkt nach dem Einschlag so gut um mich gekümmert und meine Familie beruhigt hat, dass es mir gut geht", so Ogier über seinen langjährigen Beifahrer, mit dem er acht seiner neun WM-Titel gewonnen hat.

"Wir werden uns jetzt etwas ausruhen und sicherstellen, dass wir bald wieder zu voller Stärke zurückfinden. Danke für all die Nachrichten, die uns erreicht haben", so Ogier weiter. "Viel Glück an meine Teamkollegen. Bringt es nach Hause, Jungs!"

Ogiers Teamkollege Sami Pajari übernahm nach dem Unfall die Führung bei der Rallye Finnland. Er geht mit einem Vorsprung von 46,4 Sekunden auf Oliver Solberg in die letzten beiden Wertungsprüfungen am Sonntag.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel WRC Rallye Finnland: Wilder Abflug von Ogier sorgt für nächstes Drama
Mehr von
Markus Lüttgens

WRC Rallye Finnland: Wilder Abflug von Ogier sorgt für nächstes Drama

Rallye-WM
Rallye-WM
Finnland
WRC Rallye Finnland: Wilder Abflug von Ogier sorgt für nächstes Drama

Neue Eigentümer für den WRC-Promoter: Ex-F1-Teamchef als CEO

Rallye-WM
Rallye-WM
Neue Eigentümer für den WRC-Promoter: Ex-F1-Teamchef als CEO

Dieser Formel-1-Fotograf ist einer der mächtigsten Politiker Europas

Formel 1
Formel 1
Hungaroring
Dieser Formel-1-Fotograf ist einer der mächtigsten Politiker Europas
Mehr von
Sébastien Ogier

Achtmaliger WRC-Champion feiert Comeback in der Rallye-WM

Rallye-WM
Rallye-WM
Finnland
Achtmaliger WRC-Champion feiert Comeback in der Rallye-WM

WRC Rallye Akropolis 2026: Sieg für Ogier nach Doppel-Plattfuß bei Neuville

Rallye-WM
Rallye-WM
Akropolis
WRC Rallye Akropolis 2026: Sieg für Ogier nach Doppel-Plattfuß bei Neuville

Solberg wehrt sich gegen Ogier-Kritik nach Japan-Crash

Rallye-WM
Rallye-WM
Japan
Solberg wehrt sich gegen Ogier-Kritik nach Japan-Crash

Aktuelle News

Warum Audi erst 2027 ein weiteres Antriebs-Update einsetzen will

Formel 1
F1 Formel 1
Warum Audi erst 2027 ein weiteres Antriebs-Update einsetzen will

Gegen alle Zweifler: Brivio erklärt Entwicklung von Ogura und Fernandez

MotoGP
MGP MotoGP
Gegen alle Zweifler: Brivio erklärt Entwicklung von Ogura und Fernandez

WRC Rallye Finnland: Ogier nach Unfall über Nacht im Krankenhaus

Rallye-WM
WRC Rallye-WM
Finnland
WRC Rallye Finnland: Ogier nach Unfall über Nacht im Krankenhaus

Manthey erklärt Feller-Schwäche im Stallduell: "Das Gleiche wie bei Güven"

DTM
DTM DTM
Manthey erklärt Feller-Schwäche im Stallduell: "Das Gleiche wie bei Güven"