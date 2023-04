WRC Rallye Kroatien 2023: Elfyn Evans hält Ott Tänak in Schach

Elfyn Evans geht als Führender in den Schlusstag der Rallye Kroatien, dem vierten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023. Der Toyota-Pilot hat nach 16 von 20 Wertungsprüfungen einen Vorsprung von 25,4 Sekunden auf Ott Tänak (Ford). Dritter ist Esapekka Lappi (Hyundai, +55,4 Sekunden).

Vierter ist Sebastien Ogier (Toyota), der nach einem Reifenschaden am Freitag und einer Zeitstrafe mit einem Rückstand von 1.49,4 Minuten aus eigener Kraft nicht mehr in den Kampf um das Podium eingreifen kann.

Auf den Plätzen fünf und sechs folgen mit Kalle Rovanperä und Takamoto Katsuta zwei weitere Toyota-Piloten, Siebter ist Pierre-Louis Loubet. Mit Yohan Rossel ( Citroen), Nikolai Graysin und Emil Lindholm (beide Skoda) komplettieren die drei schnellsten Piloten der WRC2-Wertung die Top 10.

Evans hatte am Samstag auf der elften Wertungsprüfung die Führung übernommen, nachdem der bis dahin führende Thirrey Neuville (Hyundai) nach einem Unfall ausgeschieden war. In der Folge geriet er jedoch unter Druck von Tänak, der seinen Rückstand auf den ersten beiden Nachmittagsprüfungen von 22,6 auf 12,5 Sekunden verkürzte.

Doch Evans konterte und baute seinen Vorsprung auf den letzten beiden Prüfungen des Tages wieder aus - auch weil Tänak von einem technischen Problem gebremst wurde. "Ich weiß nicht, was los ist. Es ist schwer zu sagen. Es ist schwierig zu fahren - ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich bin froh, dass es vorbei ist", sagte Tänak gegenüber 'WRC All live'.

Aber auch Evans haderte, vor allem mit seiner eigenen Leistung. "Ich war nicht glücklich mit der Art und Weise, wie ich da reingefahren bin, und wenn Ott Probleme hatte, würde ich ihm das nicht wünschen", sagte Evans bei 'WRC All live'. "Es ist nicht schön, den Vorsprung auf diese Weise zu vergrößern, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns."

Am Sonntag stehen bei der Rallye Kroatien noch vier Wertungsprüfungen über insgesamt 54,48 Kilometer auf dem Programm.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.