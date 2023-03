WRC Rallye Mexiko 2023: Enges Duell Lappi vs. Ogier an der Spitze Esapekka Lappi liegt in Mexiko knapp vor Sebastien Ogier in Führung - Tabellenführer Ott Tänak verliert viel Zeit bei dreifachem Rückschlag für M-Sport

Autor: Mario Fritzsche Audio-Player laden Hyundai-Neuzugang Esapekka Lappi liegt bei der Rallye Mexiko, dem dritten Saisonlauf der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), nach der Freitagsetappe in Führung. Nach zehn von insgesamt 23 Wertungsprüfungen (WPs) hat Lappi am Steuer seines Hyundai i20 N Rally1 einen knappen Vorsprung von 5,3 Sekunden auf Toyotas Teilzeitstarter Sebastien Ogier. FOTOS: Rallye Mexiko Lappi und Ogier lieferten sich den ganzen Tag über ein Duell um die Führung, nachdem der als Spitzenreiter in den Tag gestartete Ott Tänak (M-Sport-Ford) direkt auf der ersten Prüfung am Freitagmorgen mehr als zehn Minuten verlor. Den Grundstein für seine knappe Führung am Freitagabend legte Lappi mit Bestzeiten auf WP3 und WP6, den zwei Überfahrten der 31 Kilometer langen "El Chocolate". Abgesehen davon war der Hyundai-Pilot auch auf beiden Überfahrten von "Las Minas" (jeweils 13 Kilometer als WP5 und WP8) der Schnellste. Ogier hielt das Duell mit zweimal Bestzeit auf "Ortega", einer 15 Kilometer langen WP, die vormittags als WP4 und nachmittags als WP7 befahren wurde, spannend. Im Verlauf der insgesamt acht Wertungsprüfungen des Tages (sieben davon auf Schotter) war der Abstand zwischen Lappi und Ogier an der Spitze des Klassements nie größer als 6,9 Sekunden. ERGEBNISSE: Rallye Mexiko Zu Ende ging die Etappe mit zwei kurzen Superspecials (WP9 auf Schotter und WP10 auf Asphalt), auf denen sich Lappi und Hyundai-Teamkollege Dani Sordo die Bestzeiten holten. Toyotas Teilzeitstarter Sebastien Ogier liegt nur fünf Sekunden hinter Lappi Foto: Red Bull Content Pool An der dritten Stelle hinter Lappi und Ogier liegt derzeit Elfyn Evans (Toyota) mit einem Rückstand von 30 Sekunden. Auf den Positionen vier und fünf rangieren Thierry Neuville (Hyundai) und Titelverteidiger Kalle Rovanperä (Toyota), nachdem sich Sordo an vierter Stelle liegend einen Reifenschaden eingefangen hatte. Am Ende von WP5, der letzten Prüfung der Vormittagsschleife, klagte sowohl Toyota-Pilot Rovanperä als auch Hyundai-Pilot Neuville über Probleme mit dem Hybridantrieb ihres jeweiligen Fahrzeugs. Die wurden im Service-Park zu Mittag behoben. Und damit erging es dem Toyota- und dem Hyundai-Fahrer deutlich besser als den drei Ford-Piloten in Diensten von M-Sport. Dreifacher Rückschlag für M-Sport auf WP3 Denn der als Führender in den Freitag gegangene Ott Tänak blieb direkt auf der ersten Prüfung des Tages stehen. Auf WP3, der ersten von zwei Überfahrten von "El Chocolate", streikte der Turbolader seines Ford Puma Rally1. Das Ziel von WP3 erreichte Tänak zwar, allerdings mit fast acht Minuten Rückstand auf die Spitze in langsamer Fahrt. Auf den weiteren zwei WPs bis zum Service am Mittag gingen weitere viereinhalb Minuten verloren. Am Freitagabend schlägt für Tänak, der als Tabellenführer nach Mexiko gekommen ist, schon ein Rückstand von 14 Minuten zu Buche. Im weiteren Verlauf der Rallye wird es für ihn vor allem darum gehen, auf der Powerstage noch ein paar WM-Punkte abzustauben. Ott Tänak bekam in Führung liegend Turboprobleme: 14 Minuten Rückstand Foto: M-Sport Tänak war freilich nicht der einzige M-Sport-Pilot, der auf WP3 Probleme hatte. Seine beiden Teamkollegen Pierre-Louis Loubet und Jourdan Serderidis hatten auf dieser Prüfung jeweils einen Crash. Weil das Auto von Serderidis daraufhin die Piste blockierte, musste kurzzeitig unterbrochen und die nachfolgende WP4 mit Verspätung gestartet werden. Sowohl für Serderidis als auch für Loubet war infolge der Unfälle schon am Vormittag Feierabend. Gleiches gilt für Toyota-Pilot Takamoto Katsuta, der auf WP5 crashte und die Etappe damit ebenfalls frühzeitig aufgeben musste. WRC2: Lindholm verliert Führung durch Motorproblem In der WRC2-Wertung liegt Gus Greensmith (Skoda) nach der Freitagsetappe mit 8,5 Sekunden vor Adrien Fourmaux (Ford) in Führung. Nach der Vormittagsschleife war Emil Lindholm (Skoda) der Spitzenreiter. Auf WP6 aber hatte der WRC2-Titelverteidiger mit Leistungsverlust im Motor seines Fabia zu kämpfen und fiel vorübergehend aus den Top 3 heraus. Auf WP8 erlitt dann Skoda-Kollege Oliver Solberg einen Reifenschaden an seinem Fabia, womit Lindholm zumindest wieder auf die dritte Position nach vorn gerückt ist. Die Samstagsetappe der Rallye Mexiko umfasst neun Wertungsprüfungen. Wie schon am Freitag, so wird abermals überwiegend auf Schotter gefahren. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.