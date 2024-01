WRC Rallye Monte-Carlo 2024: Elfyn Evans behauptet knappen Vorsprung

Bei der Rallye Monte-Carlo, dem Saisonauftakt zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024, zeichnet sich am Samstag ein Dreikampf um die Führung ab. Toyota-Pilot Elfyn Evans verteidigte auf den drei Nachmittagsprüfungen seine Führung, spürt aber den heißen Atem seiner Verfolger im Nacken. (Ergebnisse)

Sebastien Ogier konnte den Rückstand auf seinen Teamkollegen weiter verkürzen und liegt nach acht von 17 Wertungsprüfungen nur noch 4,5 Sekunden hinter Evans. Der Drittplatzierte Thierry Neuville (Hyundai) rückte bis auf 16,1 Sekunden an den Waliser heran und liegt damit in Schlagdistanz. Neuville gewann die Wertungsprüfungen sechs und sieben, Ogier war wie schon am Vormittag der Schnellste im zweiten Durchgang von "La Breole - Selonnet".

Rallye Monte-Carlo: Fotos

"Es war ein schwieriger Start in die Rallye, aber das haben wir mit unserer Startposition erwartet und jetzt bin ich froh, dass wir es geschafft haben, sehr nah dran zu sein", sagte Ogier gegenüber Rally.TV und fügte hinzu: "Morgen wird es Spaß machen" - was man durchaus als Kampfansage verstehen kann. Der Franzose kann die Rallye Monte-Carlo zum zehnten Mal gewinnen.

Auch Evans ist sich bewusst, dass ihn im Kampf um seinen ersten Sieg bei der "Monte" eine große Herausforderung erwartet. "Es ist noch ein langer Weg. Ich bin froh, dass wir heute ohne Probleme durchgekommen sind. Morgen geht es weiter", sagte Evans gegenüber Rally.TV

Im Vergleich zum Vormittag waren die wenigen vereisten Stellen weitgehend abgetaut, doch Tauwasser, Schlamm und Schotter machten den Asphalt im zweiten Durchgang der Wertungsprüfungen stellenweise rutschig. Dennoch blieben alle Rally1-Piloten von größeren Dramen verschont.

Ott Tänak (Hyundai) liegt nach dem Freitag weiterhin auf Rang vier, hat aber bei der ersten Rallye nach seiner Rückkehr ins Werksteam des südkoreanischen Herstellers bereits 1.13,6 Minuten Rückstand auf die Spitze. Fünfter ist Adrien Fourmaux (Ford), gefolgt von Andreas Mikkelsen und Gregoire Munster (Ford) im zweiten M-Sport-Auto.

Noch spannender als in der Gesamtwertung ist der Kampf um die Führung in der WRC2-Wertung. Hier übernahm Nikolai Gryasin (Citroen) auf der letzten Prüfung des Tages mit Gesamtrang acht die Führung. Pepe Lopez (Skoda, +1,3 Sekunden) und Yohan Rossel (Citroen, +6,2) sind ihm dicht auf den Fersen.

Am Samstag erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der längste Tag der Rallye Monte-Carlo 2024: Zwei Schleifen mit jeweils drei Wertungsprüfungen über insgesamt 120,4 Kilometer stehen auf dem Programm.

Mit Bildmaterial von Toyota Gazoo Racing.