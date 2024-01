WRC Rallye Monte-Carlo 2024: Elfyn Evans glänzt in der Dunkelheit

Toyota-Pilot Elfyn Evans führt die Rallye Monte-Carlo, den Saisonauftakt zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024, nach dem Donnerstag an. Der Waliser war auf beiden Wertungsprüfungen, die in der Dunkelheit ausgetragen wurden, der Schnellste (Ergebnisse). Damit verschaffte sich Evans nicht nur einen guten Vorsprung, sondern unterstrich von Beginn an seine Titelambitionen.

Zum Auftakt fanden die Teilnehmer weitgehend trockene Straßen mit nur vereinzelten feuchten Stellen vor. Vor allem die zweite Wertungsprüfung "Bayons - Breziers" sorgte mit zahlreichen Zuschauern an der Strecke, die Feuerwerke und bengalische Feuer zündeten, für spektakuläre und stimmungsvolle Bilder. Allerdings hielten sich einige Zuschauer zunächst an unsicheren Stellen auf, weshalb die Prüfung erst mit 17 Minuten Verspätung gestartet werden konnte.

Rallye Monte-Carlo: Fotos

Evans ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und war als erster Starter auf beiden Prüfungen der Schnellste. Sein Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Thierry Neuville (Hyundai) beträgt bereits 15,1 Sekunden. Dritter ist Sebastien Ogier (Toyota, +21,6 Sekunden) vor Ott Tänak (Hyundai, +22,8). Der Este klagte über ein klemmendes Gaspedal.

"Jetzt ist es wirklich schlimm geworden", sagte Tänak nach der zweiten Prüfung gegenüber Rally.TV. "Um ehrlich zu sein, bin ich froh, hier zu sein. Mehr kann man dazu nicht sagen. Es ist unglaublich, was dieses Auto im Moment macht, aber wir werden sehen."

Fünfter wurde Adrien Fourmaux (Ford) vor Takamoto Katusta (Toyota). "Ich war in den nassen Kurven zu langsam", sagte der Japaner, der bereits 46,3 Sekunden Rückstand auf die Spitze hat, gegenüber Rally.TV.

M-Sport-Youngster Gergoire Munster (Ford) wurde Siebter vor Andreas Mikkelsen (Hyundai), der bei seinem Comeback in der Königsklasse der Rallye-WM noch Anlaufschwierigkeiten hatte. "Es ist ein großer Unterschied, in diesem Auto zu sitzen, und ich muss mich erst daran gewöhnen", sagte der Norweger gegenüber Rally.TV. "Es beschleunigt immer noch am Kurveneingang, deshalb ist es schwierig, Vertrauen zu fassen."

Am Freitag stehen bei der Rallye Monte-Carlo zwei Schleifen mit je drei Wertungsprüfungen über insgesamt 105,72 Kilometer auf dem Programm.

