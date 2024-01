WRC Rallye Monte-Carlo 2024: Thierry Neuville stürmt an die Spitze

Führungswechsel am Samstagmorgen bei der Rallye Monte-Carlo, dem Saisonauftakt zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024: Nachdem Toyota-Pilot Elfyn Evans zehn Wertungsprüfungen lang von der Spitze grüßte, wurde er auf der elften Prüfung von Thierry Neuville (Hyundai) vom Platz an der Sonne verdrängt.

Damit spitzt sich der Dreikampf um den Sieg beim ersten Saisonlauf weiter zu. Neuville hat nach elf von 17 Wertungsprüfungen 5,1 Sekunden Vorsprung auf Evans, Sebastien Ogier (Toyota) liegt als Dritter nur 7,7 Sekunden hinter Neuville und hat damit weiterhin Chancen auf seinen zehnten Sieg bei der Rallye Monte-Carlo.

Neuville hatte sich vor allem auf der neunten Prüfung zu Beginn des Tages in Szene gesetzt. Auf der 19,79 Kilometer langen Prüfung "Esparron - Oze 1" nahm er Evans 9,6 und Ogier sogar 18,1 Sekunden ab. Der Franzose räumte hinterher ein, dass die Bedingungen besser waren, als seine Schotterspione berichtet hatten. "Meine Informationen waren wohl zu sehr auf der sicheren Seite", sagte Ogier gegenüber Rally.TV.

Auf der zehnten Prüfung schlug Ogier mit der Bestzeit zurück, während Neuville erneut schneller war als Evans und den Waliser um 0,9 Sekunden von der Spitze verdrängte. Evans wurde auf dieser Prüfung allerdings von Aussetzern seines Hybridantriebs gebremst. Am Ende des Vormittags war der Belgier weitere 4,2 Sekunden schneller als Evans.

Tänak kommt bei Hyundai-Comeback besser in Fahrt

Und das, obwohl Neuville mit seiner Leistung nicht hundertprozentig zufrieden war. "Manchmal verstehe ich die Ansagen [des Beifahrers] nicht und dann zögere ich. Mein Aufschrieb war am Ende etwas langsam, aber es ist eine neue Prüfung, wir haben getan, was wir konnten", sagte der Belgier gegenüber Rally.TV.

Auf Rang vier liegt weiterhin Ott Tänak, der bei seiner ersten Rallye nach der Rückkehr ins Werksteam von Hyundai immer besser in Fahrt kommt. Auf der elften Prüfung setzte der Este seine erste Bestzeit - zeitgleich mit seinem Teamkollegen Neuville. Fünfter ist Adrien Fourmaux (Ford).

Sechster ist sein M-Sport-Teamkollege Gregoire Munster (Ford), der auf der ersten Prüfung des Tages mit der drittschnellsten Zeit ein Ausrufezeichen setzte. Damit schob sich der Luxemburger auch in der Gesamtwertung an Andreas Mikkelsen (Hyundai) vorbei, der sich bei seiner Rückkehr in die Königsklasse der Rallye-WM weiter schwer tut.

Spannender Kampf um den WRC2-Sieg

Beispielhaft dafür war ein Fahrfehler des Norwegers zu Beginn des Tages auf der neunten Wertungsprüfung. Gleich in der ersten Kurve verbremste sich Mikkelsen und rutschte mit blockierenden Rädern von der Strecke.

Takamoto Katusta (Toyota) verbesserte sich nach seinem Ausrutscher am Freitagmorgen auf den achten Gesamtrang. Dahinter ist die Führung in der WRC2-Wertung weiterhin hart umkämpft. Nikolai Gryasin (Citroen), Pepe Lopez (Skoda) und Yohan Rossel (Citroen) trennen nur 14,6 Sekunden.

Am Samstagnachmittag werden bei der Rallye Monte-Carlo die drei Wertungsprüfungen des Vormittags noch einmal gefahren.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.