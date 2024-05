WRC Rallye Portugal 2024: Sebastien Ogier führt nach Rovanperäs Crash

Toyota-Pilot Sebastien Ogier führt die Rallye Portugal, den fünften Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024 an und kassiert damit, falls er am Sonntag das Ziel erreicht, mindestens 18 WM-Punkte (zu den Ergebnissen).

Ogier profitierte am Samstag von einem Unfall seines Teamkollegen Kalle Rovanperä, der die Rallye bis zur elften Wertungsprüfung angeführt hatte. Danach übernahm Ogier die Führung, musste sie kurzzeitig an Ott Tänak (Hyundai) abgeben, holte sie sich aber ebenso schnell wieder zurück, nachdem der Este auf der 13. Wertungsprüfung durch einen schleichenden Plattfuß mehr als zehn Sekunden verloren hatte.

Nach 18 von 22 Wertungsprüfungen liegt Ogier 11,9 Sekunden vor Tänak. Dritter ist Thierry Neuville (Hyundai), der mit einem Rückstand von 1:11,4 Minuten auf Ogier aus eigener Kraft nicht mehr in den Kampf um den Sieg eingreifen kann. Im Duell der beiden WM-Rivalen liegt Neuville jedoch deutlich vor Elfyn Evans (Toyota), dessen Selbstvertrauen nach einigen Fahrfehlern und Problemen angeknackst ist.

Elfyn Evans ist weiter von der Rolle

Mit mehr als drei Minuten Rückstand beendete der Waliser den Samstag auf Gesamtrang sechs. Vor ihm liegen Dani Sordo (Hyundai) als Vierter und Adrien Fourmaux (Ford) als Fünfter.

Siebter ist Nikolai Gryasin (Skoda), der damit die WRC2-Wertung anführt. Mit Jan Solans (Toyota), Joshua McErlean (Skoda) und Yohan Rossel (Citroen) komplettieren drei weitere WRC2-Piloten die Top 10.

Rovanperä, der die Rallye seit Freitag angeführt hatte, schied am Vormittag auf der elften Wertungsprüfung aus. Der Finne verlor in einer schnellen Rechtskurve das Heck seines GR Yaris, prallte gegen einen Baum, überschlug sich und blieb auf der Seite an einem Baum liegen.

Rovanperäs Unfall reißt auch Oliver Solberg aus der Rallye

Rovanperä und sein Beifahrer Jonne Halttunen überstanden den Zwischenfall zwar unverletzt, doch ihre Sieghoffnungen waren damit beendet. "Kurz vorher gab es ein kleines Missverständnis beim Aufschrieb, Jonne hat die Notizen falsch gelesen. Auf der Geraden danach habe ich vielleicht ein bisschen nachgedacht und den Bremspunkt verpasst", erklärt Rovanperä den Hergang.

Ein Opfer von Rovanperäs Unfall war auch der bis dahin in der WRC2 Führende Oliver Solberg. Der Schwede passierte die Unfallstelle von Rovanperä als Erster, war dadurch kurz abgelenkt, verlor rund 100 Meter später die Kontrolle über sein Auto und überschlug sich mehrmals. Solberg und sein Beifahrer Elliott Edmondson blieben unverletzt, können die Rallye aber nicht fortsetzen.

Auch für Takamoto Katsuta (Toyota), der zu Beginn des Tages auf Rang drei lag, war der Samstag vorzeitig beendet. Auf der zwölften Wertungsprüfung musste der Japaner mit einer gebrochenen linken Hinterradaufhängung aufgeben.

Am Schlusstag der Rallye Portugal 2024 erwarten die Teams zwei Schleifen mit je zwei Wertungsprüfungen über 62,18 Kilometer.

