WRC Rallye Schweden 2024: Favoritensterben sorgt für Zweikampf

Die Rallye Schweden 2024 sorgte am Freitag bei vielen Top-Piloten der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) für Sorgenfalten. Mit Ott Tänak und Kalle Rovanperä fielen zwei große Namen auf Wertungsprüfung (WP) 4 aus, aber auch Thierry Neuville und Elfyn Evans fielen weit zurück. An der Spitze entbrannte ein heißer Zweikampf zwischen Esapekka Lappi und Takamoto Katsuta.

Der Vormittag sorgte auf den verschneiten Pisten Schwedens für viel Dramatik: Vor allem auf der vierten Wertungsprüfung (WP 4) verlor eine Reihe von Top-Piloten viel Zeit oder schied sogar aus. Lappi gelang es dann auf WP 7, die Führung in der Gesamtwertung der Rallye zu übernehmen. Mit einem WP-Sieg in seinem Hyundai i20 zog er an Toyota-Pilot Katsuta vorbei, doch der Japaner blieb dem Finnen auf den Fersen.

Lappi sagt: "Es ist schwer einzuschätzen, wie schnell wir sein müssen. Wenn wir nur ein paar Zentimeter daneben sind, dann war's das, denn es ist unmöglich, [das Auto] zu kontrollieren. Das ist kein Aquaplaning, das ist Schneeplaning. Bei diesen Bedingungen gibt es nur einen sehr schmalen Grat. Selbst wenn wir auf Nummer sichergehen, können wir [das Auto] verlieren."

Katsuta hatte zuvor die Wertungsprüfungen 5 und 6 gewonnen, doch Lappi ließ den Toyota-Piloten an der Spitze nicht entkommen. Mit einem souveränen Sieg auf WP 7 und einem Vorsprung von 2,1 Sekunden übernahm Lappi die Führung. Auf der letzten Prüfung baute der Hyundai-Pilot seinen Vorsprung weiter aus und beendete den Freitag mit 3,2 Sekunden Vorsprung.

Hyundai-Pilot Neuville und M-Sport-Ford-Pilot Munster hatten mit technischen Problemen zu kämpfen. Bei Neuville löste sich die Motorhaube und flatterte fast eine ganze Prüfung lang umher. Munster verlor ein Fenster hinten links. Evans geriet auf WP 7 in eine Schneewehe und verlor viel Boden auf die beiden Führenden.

Lappi führt nach acht Sonderprüfungen mit 3,2 Sekunden vor Katsuta. Dritter ist WRC2-Spitzenreiter Oliver Solberg mit 5,6 Sekunden Vorsprung auf Adrien Fourmaux. Evans liegt als Fünfter weitere 23,7 Sekunden hinter dem Franzosen. Neuville ist Sechster, der Belgier liegt 56 Sekunden hinter Evans.

Lappi und Katsuta sorgen also für einen überraschenden Zweikampf an der Spitze, doch sollten die beiden Rally1-Piloten in Schwierigkeiten geraten, besteht die Chance, dass ein WRC2-Fahrer die Rallye Schweden gewinnt. Am Samstag stehen die Wertungsprüfungen 9 bis 15 auf dem Programm, am Sonntag fällt die Entscheidung auf den Wertungsprüfungen 16 bis 18.

