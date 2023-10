WRC Rallye Zentraleuropa 2023: Elfyn Evans wirft Titelchancen weg

Die ohnehin schon geringen Titelchancen von Toyota-Pilot Elfyn Evans sind auf der elften Wertungsprüfung der Rallye Zentraleuropa, dem vorletzten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023, fast auf Null gesunken.

Evans hätte bei der Drei-Länder-Rallye durch Deutschland, Österreich und die Tschechische Republik mehr Punkte als sein Teamkollege Kalle Rovanperä sammeln müssen, um die WM-Entscheidung bis zum Saisonfinale in Japan zu vertagen. Doch nach einem Abflug von Evans auf der Wertungsprüfung "Bayerischer Wald" ist Rovanperä der zweite WM-Titel praktisch nicht mehr zu nehmen.

6,3 Kilometer nach dem Start war Evans in einer langgezogenen Rechtskurve von der Straße abgekommen und mit seinem Auto in ein Scheunentor gekracht, das dabei zu Bruch ging. Der Toyota GR Yaris Rally1 wurde dabei so stark beschädigt, dass Evans und sein Beifahrer Scott Martin die Rallye nicht fortsetzen konnten.

Endgültig entschieden ist der Titelkampf damit noch nicht, denn Evans könnte am Sonntag erneut starten und Punkte in der Powerstage sammeln. Doch selbst wenn der Waliser die Powerstage gewinnt, braucht Rovanperä nur noch vier Punkte, um die WM zu seinen Gunsten zu entscheiden.

Der Finne erfuhr kurz vor dem Start zur elften Wertungsprüfung vom Abflug seines Teamkollegen, drosselte sofort das Tempo und verlor die Führung an Thierry Neuville (Hyundai).

"Ich wusste, dass Elfyn draußen war, warum sollte ich noch etwas riskieren?", sagt Rovanperä. "Es ist schade für Elfyn und Scott, ich hätte gerne einen guten Kampf mit ihnen gehabt. Jetzt ist das Ziel ein anderes. Wir müssen einfach ins Ziel kommen und ein paar Punkte mitnehmen."

Neuville führt nach elf von 18 Sonderprüfungen mit 11,1 Sekunden vor Rovanperä. Dritter ist Ott Tänak (Ford) mit 1:19,6 Minuten Rückstand auf Neuville. Sebastien Ogier (Toyota), Teemu Suninen (Hyundai) und Takamoto Katsuta (Toyota) liegen auf den Rängen vier bis sechs bereits mehr als zwei Minuten hinter der Spitze.

Am Samstagnachmittag werden die drei Wertungsprüfungen des Vormittags nochmals gefahren, am Schlusstag stehen vier Prüfungen auf dem Programm.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.