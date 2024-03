WRC zurück in Spanien: Kanaren Austragungsort einer Rallye im Jahr 2025

Die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) hat einen Zweijahresvertrag mit Spanien bekanntgegeben. Ab der Saison 2025 wird auf den Kanarischen Inseln um WM-Punkte gefahren. Damit kehrt eine Rallye mit viel Geschichte auf die Weltbühne zurück, denn seit 1977 wird auf den Kanaren gefahren. Seit 2016 gehört die Veranstaltung zur Rallye-Europameisterschaft (ERC).

Die Asphalt-Rallye wird in den Jahren 2025 und 2026 Teil des WRC-Kalenders, sofern der Welt-Motorsportrat grünes Licht gibt. Die WRC hat bereits mehrere ERC-Veranstaltungen befördert, darunter die Rallye Litauen und die Rallye Polen im Jahr 2024.

Spanien war seit 2022 nicht mehr Teil des WRC-Kalenders, als die Veranstaltung in Katalonien, unter anderem an der Strandpromenade von Salou, ausgetragen wurde. Event-Promoter German Morales: "Die Rallye Kanaren zurück in den WM-Kalender zu bringen, ist das Ergebnis jahrelanger Arbeit."

WRC-Promoter Jona Seibel erklärt: "Seitdem wir die ERC in unser Meisterschaftsportfolio aufgenommen haben, haben wir kaum noch Zweifel an den Fähigkeiten des Rallye-Management-Teams, diese Rallye im nächsten Jahr in den WRC-Kalender zu bringen. Die Rückkehr der Rallye Spanien in den Kalender ist großartig und zeigt, dass ERC-Veranstaltungen ihren Weg in die WRC finden können."

Die WRC ist derzeit bei den Ländern sehr beliebt, da die Weltmeisterschaft viele Anfragen aus verschiedenen Regionen erhält. Es wird erwartet, dass die Saison 2025 auf 14 Events erweitert wird, aber es ist nicht klar, welchen Platz die Rallye auf den Kanarische Inseln einnehmen wird. Saudi-Arabien, Irland, Paraguay und Argentinien sollen ebenfalls Interesse an der WRC bekundet haben.

Zuletzt hatte die WRC einen Lauf im Mittleren Osten im Jahr 2025 als sehr wahrscheinlich bezeichnet. Allerdings waren die Verantwortlichen im Februar 2024 auch in Irland, um sich das Projekt genauer anzusehen. Dort könnte zwischen 2025 und 2027 gefahren werden. Irland bemüht sich derzeit um 15 Millionen Euro von der Regierung. Die USA möchten ab 2026 in den WRC-Kalender aufgenommen werden.

