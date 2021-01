Zeitplan Rallye Monte Carlo 2021: Nachtprüfungen am Morgen!

Die COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen haben beim Zeitplan der Rallye Monte Carlo (21. bis 24. Januar), Saisonauftakt der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2021, noch einmal zu Verschiebungen geführt.

Am Donnerstag, Freitag und Samstag finden die Wertungsprüfungen deutlich früher als bisher geplant statt, da jeweils bis 18 Uhr das gesamte Programm inklusive Service beendet sein muss. Die für die Rallye Monte Carlo typischen Nachtprüfungen finden somit nicht am Abend, sondern in den frühen Morgenstunden statt.

Am Freitag und Samstag werden die ersten WP des Tages schon um 6:10 beziehungsweise 6:30 Uhr gestartet. Da alle anderen WP im Zeitplan auch nach vorne rücken, wird das Fahrprogramm an diesen Tagen schon am frühen Nachmittag beziehungsweise in den Mittagsstunden beendet.

Die beiden Wertungsprüfungen am Donnerstag, die traditionell in den Abendstunden stattfinden, werden auf den Nachmittag vorgezogen. Lediglich am Sonntag bleibt das Programm unverändert. Insgesamt sind bei der Rallye Monte Carlo 2021 15 Wertungsprüfungen über eine Distanz von 257,44 Kilometer geplant.

Zeitplan und Route Rallye Monte Carlo 2021:

Donnerstag, 21. Januar:

WP1 Saint-Disdier - Corps 20,58 Kilometer (14:08 Uhr)

WP2 Saint-Maurice - Saint-Bonnet 20,78 Kilometer (15:06 Uhr)

Freitag, 22. Januar:

WP3 Aspremont - La Batie-des-Fonts 1 19,61 Kilometer (06:10 Uhr)

WP4 Chalancon - Gumiane 1 21,62 Kilometer (07:28 Uhr)

WP5 Montauban-sur-L'ouveze - Villebois-les-Pins 22,04 Kilometer (09:01 Uhr)

WP6 Aspremont - La Batie-des-Fonts 2 19,61 Kilometer (12:17 Uhr)

WP7 Chalancon - Gumiane 2 21,62 Kilometer (13:38 Uhr)

Samstag, 23. Januar:

WP9 La Breole - Selonnet 1 18,31 Kilometer (06:30 Uhr)

WP10 Saint-Clement - Freissinieres 20,48 Kilometer (08:18 Uhr)

WP11 La Breole - Selonnet 2 18,31 Kilometer (12:08 Uhr)

Sonntag, 24. Januar:

WP12 Puget Theniers - La Penne 1 12,93 Kilometer (08:30 Uhr)

WP13 Brianconnet - Entrevaux 1 14,31 Kilometer (10:08 Uhr)

WP14 Puget Theniers - La Penne 2 12,93 Kilometer (10:45 Uhr)

WP15 Brianconnet - Entrevaux 2 14,31 Kilometer (12:18 Uhr)

Alle Zeiten MEZ.

