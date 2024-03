Zweiter Start in der WRC-Saison 2024: Toyota setzt in Kroatien auf Ogier

Toyota hat Sebastien Ogier für die Rallye Kroatien in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024 nominiert. Der Franzose wird nach dem Saisonauftakt in Monte Carlo zum zweiten Mal in dieser Saison an den Start gehen. Der achtmalige Weltmeister wird vom 18. bis 21. April 2024 erneut in einem der drei Werks-Toyota um den Sieg kämpfen. Ogier wird erneut von Vincent Landais als Beifahrer begleitet, Elfyn Evans und Takamoto Katsuta komplettieren das Toyota-Trio.

Wie schon 2022 und 2023 wird der 40-Jährige auch 2024 ein Teilzeitprogramm für die Japaner absolvieren. Beim Auftakt in Monte Carlo belegte Ogier im Yaris Rally1 den zweiten Platz hinter Thierry Neuville im Hyundai. Die Rallye Schweden ließ Ogier aus, auch die Safari-Rallye in Kenia wird er nicht bestreiten.

WRC-Champion Kalle Rovanperä, der ebenfalls nur Teilzeit für Toyota startet, wird in Afrika den dritten Yaris pilotieren. Ogier kennt die Rallye Kroatien sehr gut, hat er doch zwei der letzten drei Ausgaben bestritten. Bei seinem Debüt gewann er mit nur 0,6 Sekunden Vorsprung auf seinen Toyota-Teamkollegen Evans.

Im vergangenen Jahr wurde Ogier Fünfter, nachdem er am Freitag durch einen Reifenschaden viel Zeit verloren hatte. Wie es für den Franzosen 2024 in Kroatien weitergeht, steht noch in den Sternen. Die Rallye-Legende hat seine weiteren Pläne für die WRC noch nicht bekannt gegeben.

Hyundai hat sein Aufgebot für Kroatien noch nicht bekannt gegeben, aber es wird erwartet, dass Andreas Mikkelsen den dritten i20 Rally1 fahren wird. Esapekka Lappi wird in Kenia wieder am Start sein.

Mit Bildmaterial von Toyota Gazoo Racing.