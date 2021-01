Michelle und Mike Halder streben 2021 Start im WTCR an

Michelle und Mike Halder arbeitet am Aufstieg in den Tourenwagen-Weltcup (WTCR). Das Geschwisterpaar aus Baden-Württemberg plant nach Erfolgen in der TCR Germany und TCR Europe den Schritt auf die weltweite Bühne und will mit dem familieneigenen Team zwei Honda Civic Type R TCR an den Start bringen - sofern die Finanzierung der Saison gesichert ist.

"Ich will zusammen mit meinem Bruder die gesamte Saison im WTCR bestreiten", sagt Michelle Halder. "Im Moment ist es etwas schwierig, denn COVID-19 wirkt sich auf die Sponsoren aus, aber wir arbeiten daran und hoffen, dass wir im WTCR sein werden."

Die 21-jährige Michelle und ihr drei Jahre älterer Bruder Mike gehen seit mehreren Jahren mit Honda-Fahrzeugen in TCR-Serien an den Start und waren 2020 in die TCR Europe gewechselt. Dort hatte beide Rennsiege erzielt, womit Michelle Halder zur ersten Frau wurde, die in dieser Serie ein Rennen gewann.

Auch im WTCR wäre sie eine Pionierin und erste weibliche Starterin. "Mit dem WTCR würde ein Traum wahr, denn gegen die besten Tourenwagen-Fahrer der Welt zu fahren, wäre einfach fantastisch", sagt Michelle Halder.

Das gilt besonders für den Saisonauftakt auf der Nürburgring-Nordschleife (3. bis 5. Juni), einer von nur zwei Strecken im WTCR-Kalender 2021, auf der Michelle und Mike Halder schon Rennen bestritten haben.

"Das ist eine unglaubliche Strecke, und es wäre natürlich schön, auf einer Strecke zu fahren, die wir kennen", sagt Michelle Halder. "Hoffentlich wird das für uns möglich." Sollten sich die WTCR-Pläne der Halder-Geschwister verwirklichen lassen, wären beide sowohl für die Privatfahrer- als auch für die Junior-Wertung punkteberechtigt.

Sofern sich insgesamt drei Frauen für die komplette Saison einschreiben, könnte Michelle Halder zudem um den neuen Damentitel im WTCR kämpfen.

Mit Bildmaterial von FIA WTCR.