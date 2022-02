Wie die TCR eine Plattform für Verbrenner- und Elektro-Rennsport bietet

Audio-Player laden

Durch das gemeinsame Reglement für nationale und internationale Meisterschaften rund um den Globus können fast überall die gleichen Fahrzeuge eingesetzt werden.

Ein Eckpfeiler des TCR-Formats ist seine Zugänglichkeit. Das Reglement ist darauf ausgelegt, die Budgets niedrig und den Wettbewerb durch leistungsausgleichende Maßnahmen hoch zu halten.

Dies hat dazu geführt, dass der Erfolg der TCR von Kundensportrennen getragen wird, wodurch der Zyklus aus Boom-Phasen und Ausstiegen vermieden wird, der bei großen Herstellerprogrammen häufig der Fall ist.

Die Kunden können werkseitig entwickelte Rennfahrzeuge kaufen und auf höchstem Niveau international oder in einer der mehr als ein Dutzend nationalen Meisterschaften nach TCR-Regeln antreten.

Und mit der Einführung von Pure ETCR im letzten Jahr können nun auch Fahrzeuge mit Elektroantrieb und traditionellen Verbrennungsmotoren eingesetzt werden.

Der Cupra e-Racer war im ersten Jahr der rein elektrischen Tourenwagen-Rennserie führend. Das Fahrzeug gewann drei von fünf Rennen des Pure ETCR und verhalf Mattias Ekstrom zum Titel. 2022 erhällt die Serie nun den Status eines FIA-Weltcups.

Das Auto liefert eine Leistung von 500 kW (670 PS) an die Hinterräder, wobei das Drehmoment der Elektromotoren eine Beschleunigung von 0-100 km/h in 3,2 Sekunden ermöglicht, ohne dass ein Getriebe erforderlich ist. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 270 km/h.

Cupra gewann 2021 den ersten Pure-ETCR-Titel Foto: Martin Trenkler

Auch bei den konventionellen Benzinern ist Cupra sehr erfolgreich. Der 340 PS starke Leon Competicion TCR mit Sechsganggetriebe, der 2020 debütierte, ist mit der neuesten Aerodynamik- und Aufhängungstechnologie ausgestattet, um die Set-up-Einstellungen zu optimieren.

Mikel Azcona und Rob Huff gewannen im vergangenen Jahr mit Fahrzeugen des ungarischen Teams Zengö Motorsport Rennen im WTCR, während Azcona in überzeugender Manier auch den TCR Europe gewann.

Robert Dahlgren holte sich in seinem Leon die TCR-Skandinavien-Krone, und es gab weitere Rennsiege in nationalen Serien wie Deutschland, Spanien und Dänemark, wo der ehemalige Formel-1-Pilot Jan Magnussen Dritter wurde.

Diese vielen Erfolge führten dazu, dass der Leon Competicion in der Rangliste der Fahrzeuge des Jahres 2021 des TCR-Gründers WSC, die auf weltweiten Ergebnissen basiert, obowhl er relativ neu ist den dritten Platz belegte.

In diesem Jahr wird er nun versuchen, den Erfolg seines Vorgängers, des Cupra TCR, aus dem Jahr 2017 zu wiederholen, während die Zahl der Leons, die auf der ganzen Welt Rennen fahren, weiter steigt. Kürzlich wurde bestätigt, dass das Auto in diesem Jahr sein Debüt in der TCR UK geben wird, und viele weitere werden weltweit folgen.